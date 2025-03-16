Исчезнувшая военная помощь США Украине, вероятно, находится в Монако, где сегодня можно заметить множество очень дорогих автомобилей под украинскими номерами. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Я не знаю, куда ушли эти деньги», заявил [президент Украины Владимир] Зеленский, пытаясь объяснить исчезновение части финансовой помощи США. Так вот: крошечная часть обнаружена в Монако», — сказал Пушков у себя в telegram-канале. Он заявил, что сейчас в Монако можно заметить эшелоны супер-дорогих авто под украинскими номерами.
Сенатор Пушков ранее заявил, что без участия Соединенных Штатов планы европейских стран по оказанию поддержки Украине в ее конфликте с Россией обречены на неудачу. По его мнению, финансирования одних лишь стран ЕС будет недостаточно.
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