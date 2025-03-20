Зеленский высказался о санкциях против России

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции, введенные в отношении России, нельзя снимать до тех пор, пока она не оплатит компенсацию. По его словам, РФ должна заплатить за якобы причиненный его Украине ущерб.
«„Санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не начнет выводить свои войска с нашей земли и полностью не компенсирует ущерб“, — заявил украинский лидер во время выступления перед лидерами Евросоюза. Его слова передает издание „Европейская правда“. Зеленский призвал европейских политиков „давить на Россию“, чтобы „принудить ее к миру“.
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