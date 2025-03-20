Зеленский высказался о санкциях против России

Зеленский: пока Россия не возместит ущерб Украине, санкции нельзя снимать
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Зеленский считает, что санкции должны сохраняться, пока Россия не компенсирует ущерб Украине
Зеленский считает, что санкции должны сохраняться, пока Россия не компенсирует ущерб Украине Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции, введенные в отношении России, нельзя снимать до тех пор, пока она не оплатит компенсацию. По его словам, РФ должна заплатить за якобы причиненный его Украине ущерб. 

«„Санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не начнет выводить свои войска с нашей земли и полностью не компенсирует ущерб“, — заявил украинский лидер во время выступления перед лидерами Евросоюза. Его слова передает издание „Европейская правда“. Зеленский призвал европейских политиков „давить на Россию“, чтобы „принудить ее к миру“. 

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Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции, введенные в отношении России, нельзя снимать до тех пор, пока она не оплатит компенсацию. По его словам, РФ должна заплатить за якобы причиненный его Украине ущерб.  «„Санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не начнет выводить свои войска с нашей земли и полностью не компенсирует ущерб“, — заявил украинский лидер во время выступления перед лидерами Евросоюза. Его слова передает издание „Европейская правда“. Зеленский призвал европейских политиков „давить на Россию“, чтобы „принудить ее к миру“. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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