Появились кадры с моментом прилета БПЛА в дом в Ростове-на-Дону

22 марта 2025 в 02:01 Размер текста - 17 +

После атаки БПЛА на место прибыли экстренные службы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Появились кадры, как в Ростове-на-Дону беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на жилой дом. Запись инцидента была опубликована местными жителями в чатах. На опубликованном видео заметно, как в небе возникает яркая вспышка, после чего следует громкий взрыв. Затем на асфальт падают осколки стекла и элементы оконной рамы. Как сообщало URA.RU ранее, дрон влетел в многоквартирный дом в Ростове-на-Дону. Произошел взрыв. Об этом в своем telegram-канале сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь. Происшествие случилось на улице Горсоветской. На место направились экстренные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появились кадры, как в Ростове-на-Дону беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на жилой дом. Запись инцидента была опубликована местными жителями в чатах. На опубликованном видео заметно, как в небе возникает яркая вспышка, после чего следует громкий взрыв. Затем на асфальт падают осколки стекла и элементы оконной рамы. Как сообщало URA.RU ранее, дрон влетел в многоквартирный дом в Ростове-на-Дону. Произошел взрыв. Об этом в своем telegram-канале сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь. Происшествие случилось на улице Горсоветской. На место направились экстренные службы.