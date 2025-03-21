21 марта 2025

Появились кадры с моментом прилета БПЛА в дом в Ростове-на-Дону

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария. Тюмень , осколки, трещина, стекло
После атаки БПЛА на место прибыли экстренные службы Фото:

Появились кадры, как в Ростове-на-Дону беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на жилой дом. Запись инцидента была опубликована местными жителями в чатах.

На опубликованном видео заметно, как в небе возникает яркая вспышка, после чего следует громкий взрыв. Затем на асфальт падают осколки стекла и элементы оконной рамы.

Как сообщало URA.RU ранее, дрон влетел в многоквартирный дом в Ростове-на-Дону. Произошел взрыв. Об этом в своем telegram-канале сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.

Происшествие случилось на улице Горсоветской. На место направились экстренные службы.

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Появились кадры, как в Ростове-на-Дону беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на жилой дом. Запись инцидента была опубликована местными жителями в чатах. На опубликованном видео заметно, как в небе возникает яркая вспышка, после чего следует громкий взрыв. Затем на асфальт падают осколки стекла и элементы оконной рамы. Как сообщало URA.RU ранее, дрон влетел в многоквартирный дом в Ростове-на-Дону. Произошел взрыв. Об этом в своем telegram-канале сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь. Происшествие случилось на улице Горсоветской. На место направились экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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