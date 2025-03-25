Из-за хлопка газа на 7 этаже 14-этажного многоэтажного дома в Махачкале сотрудники МЧС эвакуировали 150 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«МЧС России эвакуировало 150 жильцов из дома в Махачкале»,— сообщили представители МЧС России в telegram-канале ведомства. Также сообщается, что открытое горение было ликвидировано.
В результате взрыва были частично повреждены окна пяти соседних многоэтажных домов. Также пострадало около 50 автомобилей, припаркованных во дворе.
Ранее стало известно, что в Махачкале в многоэтажке на улице Гапцахской в районе Редукторный произошел взрыв газа. Часть этажа была разрушена. Пострадало два человека.
Отмечается, что дом не был введен в эксплуатацию. Что известно о ЧП — в материале URA.RU.
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