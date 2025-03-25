В Махачкале после взрыва газа в ЖК эвакуировали 150 человек. Видео

МЧС эвакуировало 150 жильцов из дома в Махачкале из-за хлопка газа
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Из здания, где произошел взрыв в Махачкале эвакуировали более сотни человек
Из здания, где произошел взрыв в Махачкале эвакуировали более сотни человек Фото:

Из-за хлопка газа на 7 этаже 14-этажного многоэтажного дома в Махачкале сотрудники МЧС эвакуировали 150 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

«МЧС России эвакуировало 150 жильцов из дома в Махачкале»,— сообщили представители МЧС России в telegram-канале ведомства. Также сообщается, что открытое горение было ликвидировано.

В результате взрыва были частично повреждены окна пяти соседних многоэтажных домов. Также пострадало около 50 автомобилей, припаркованных во дворе.

Ранее стало известно, что в Махачкале в многоэтажке на улице Гапцахской в районе Редукторный произошел взрыв газа. Часть этажа была разрушена. Пострадало два человека. 

Отмечается, что дом не был введен в эксплуатацию. Что известно о ЧП — в материале URA.RU.

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Из-за хлопка газа на 7 этаже 14-этажного многоэтажного дома в Махачкале сотрудники МЧС эвакуировали 150 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.  «МЧС России эвакуировало 150 жильцов из дома в Махачкале»,— сообщили представители МЧС России в telegram-канале ведомства. Также сообщается, что открытое горение было ликвидировано. В результате взрыва были частично повреждены окна пяти соседних многоэтажных домов. Также пострадало около 50 автомобилей, припаркованных во дворе. Ранее стало известно, что в Махачкале в многоэтажке на улице Гапцахской в районе Редукторный произошел взрыв газа. Часть этажа была разрушена. Пострадало два человека.  Отмечается, что дом не был введен в эксплуатацию. Что известно о ЧП — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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