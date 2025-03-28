FT: Украина откажется от сделки по ископаемым

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В Киеве считают «грабежом» проект сделки с США
В Киеве считают «грабежом» проект сделки с США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина вряд ли подпишет на следующей неделе соглашение о добыче полезных ископаемых с США. Три высокопоставленных украинских чиновника, пожелавших остаться анонимными, раскритиковали предложенный американской стороной документ. Об этом сообщает Financial Times. 

«Один из источников охарактеризовал условия как „несправедливые“, другой и вовсе назвал их „грабежом“. Третий чиновник сообщил, что правительство привлекло группу юридических экспертов для тщательного анализа документа и подготовки альтернативного предложения», — пишет Financial Times.

Новый проект соглашения, призванный заменить февральские договоренности, которые так и не были подписаны из-за конфликта между президентами Зеленским и Трампом, значительно расширяет сферу влияния США. В отличие от предыдущей версии, он охватывает все минеральные ресурсы Украины, включая нефть и газ и всю ключевую инфраструктуру: железные дороги, трубопроводы, порты и перерабатывающие предприятия. 

По данным издания, расширенные условия вызывают серьезные опасения у украинской стороны, что и стало причиной задержки с подписанием документа. Эксперты отмечают, что принятие таких условий может существенно ограничить экономический суверенитет Украины и осложнить ее отношения с ЕС. Это будет означать беспрецедентное расширение влияния США в крупнейшей по площади стране Европы. 

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Украина вряд ли подпишет на следующей неделе соглашение о добыче полезных ископаемых с США. Три высокопоставленных украинских чиновника, пожелавших остаться анонимными, раскритиковали предложенный американской стороной документ. Об этом сообщает Financial Times.  «Один из источников охарактеризовал условия как „несправедливые“, другой и вовсе назвал их „грабежом“. Третий чиновник сообщил, что правительство привлекло группу юридических экспертов для тщательного анализа документа и подготовки альтернативного предложения», — пишет Financial Times. Новый проект соглашения, призванный заменить февральские договоренности, которые так и не были подписаны из-за конфликта между президентами Зеленским и Трампом, значительно расширяет сферу влияния США. В отличие от предыдущей версии, он охватывает все минеральные ресурсы Украины, включая нефть и газ и всю ключевую инфраструктуру: железные дороги, трубопроводы, порты и перерабатывающие предприятия.  По данным издания, расширенные условия вызывают серьезные опасения у украинской стороны, что и стало причиной задержки с подписанием документа. Эксперты отмечают, что принятие таких условий может существенно ограничить экономический суверенитет Украины и осложнить ее отношения с ЕС. Это будет означать беспрецедентное расширение влияния США в крупнейшей по площади стране Европы. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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