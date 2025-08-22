Жителя Севастополя приговорили по делу о госизмене

Севастопольский городской суд вынес приговор по делу о государственной измене жителю города Сергею Боднарашику, признанного виновным в передаче секретных данных представителям спецслужб Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Севастополю.
«Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Севастополя Сергея Боднарашика. <...> Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — передает ведомство в своем telegram-канале.
Следствием и судом установлено, что с января по октябрь 2023 года Боднарашик добровольно отправлял через Telegram фотографии и подробную информацию о местах размещения военной и специальной техники, а также других объектах ВС РФ. По итогу сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресекли преступную деятельность злоумышленника.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Сергею Боднарашику наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он лишен свободы на дополнительный срок — один год, а также обязан выплатить штраф в 200 тысяч рублей.
Ранее в Севастополе сотрудники ФСБ задержали гражданина России 1978 года рождения по подозрению в передаче данных о работе российских средств ПВО украинским спецслужбам. По данным следствия, мужчина самостоятельно связался с представителем ВСУ через Telegram и осуществлял фото- и видеофиксацию военных объектов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
