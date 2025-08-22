Названо место, где пройдет церемония прощания с Ярославом Евдокимовым

Прощание с Ярославом Евдокимовым состоится в Минске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония прощания пройдет в Минске
Церемония прощания пройдет в Минске Фото:

Прощание с певцом Ярославом Евдокимовым состоится в Минске, однако точная дата церемонии пока не называется. Об этом рассказала вдова артиста Ирина.

«Прощание с Евдокимовым пройдет в Минске», — передает слова супруги артиста РИА Новости. Она добавила, что дата пока не определена. 

Ярослав Евдокимов скончался утром 22 августа после продолжительной болезни. Уточнялось, что артист, родившийся в 1946 году в Ровно, стал солистом-вокалистом Минской филармонии в 1975 году, после чего поступил в Минское музыкальное училище имени Михаила Глинки.

Отмечалось, что с 1980-х годов артист начал регулярно появляться на советской телеэстраде с циклом песен «Память», специально написанных для него. Также напоминали, что в его исполнении стали известными такие композиции, как «Фантазер», «Майский вальс» и «Зачарованная моя».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прощание с певцом Ярославом Евдокимовым состоится в Минске, однако точная дата церемонии пока не называется. Об этом рассказала вдова артиста Ирина. «Прощание с Евдокимовым пройдет в Минске», — передает слова супруги артиста РИА Новости. Она добавила, что дата пока не определена.  Ярослав Евдокимов скончался утром 22 августа после продолжительной болезни. Уточнялось, что артист, родившийся в 1946 году в Ровно, стал солистом-вокалистом Минской филармонии в 1975 году, после чего поступил в Минское музыкальное училище имени Михаила Глинки. Отмечалось, что с 1980-х годов артист начал регулярно появляться на советской телеэстраде с циклом песен «Память», специально написанных для него. Также напоминали, что в его исполнении стали известными такие композиции, как «Фантазер», «Майский вальс» и «Зачарованная моя».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...