Названо место, где пройдет церемония прощания с Ярославом Евдокимовым

Прощание с певцом Ярославом Евдокимовым состоится в Минске, однако точная дата церемонии пока не называется. Об этом рассказала вдова артиста Ирина.
«Прощание с Евдокимовым пройдет в Минске», — передает слова супруги артиста РИА Новости. Она добавила, что дата пока не определена.
Ярослав Евдокимов скончался утром 22 августа после продолжительной болезни. Уточнялось, что артист, родившийся в 1946 году в Ровно, стал солистом-вокалистом Минской филармонии в 1975 году, после чего поступил в Минское музыкальное училище имени Михаила Глинки.
Отмечалось, что с 1980-х годов артист начал регулярно появляться на советской телеэстраде с циклом песен «Память», специально написанных для него. Также напоминали, что в его исполнении стали известными такие композиции, как «Фантазер», «Майский вальс» и «Зачарованная моя».
