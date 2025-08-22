В Мариуполе развернули гигантский российский флаг. Видео

Ежегодно 22 августа в России отмечают День Государственного флага
В центре Мариуполя на площади Ленина развернули российский флаг площадью две тысячи квадратных метров. Об этом сообщил министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

«Сегодня в День флага России в освобожденном городе Мариуполь растянули знамя более двух тысяч квадратных метров», — сказал Макаров. В акции приняли участие неравнодушные жители города, сотрудники предприятий и представители различных общественных организаций. Министр подчеркнул, что подобные мероприятия имеют особое значение для Мариуполя.

Мариуполь находится под контролем России с 2022 года. Проведение подобных акций призвано подчеркнуть интеграцию города в российское правовое и культурное пространство. В этот день российские флаги также были подняты в других населенных пунктах региона, на зданиях администраций, школах и домах.

Ежегодно 22 августа в России отмечают День Государственного флага. Российский триколор служит не только официальным символом государства, но и воплощает в себе богатую историческую традицию, культурное наследие и национальное единство. В этот день во всех регионах страны организуются патриотические акции и мероприятия, направленные на укрепление гражданской идентичности и сплочение общества.

