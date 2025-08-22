Лавров прокомментировал условие встречи Путина и Зеленского

Срочная новость
Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского на данный момент не запланирована. Однако президент России готов к переговорам, как только будет подготовлена повестка дня для саммита, заявил Сергей Лавров. По словам главы МИД РФ, в настоящее время такой повестки нет.
