США пообещали НАТО, что выйдут из переговоров при одном условии

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Марко Рубио выразил надежду, что мира удастся достичь в ближайшие недели
Марко Рубио выразил надежду, что мира удастся достичь в ближайшие недели Фото:

Если в ближайшее время не появится ясности на пути к мирному разрешению украинского конфликта, Соединенные Штаты прекратят свое посредничество в этом вопросе и выйдут из переговоров. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в телефонной беседе генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, сообщается на сайте американского правительства.

«Марко Рубио проинформировал генсека НАТО о мирном предложении, представленном украинской делегации в Париже и российским официальным лицам по телефону. Госсекретарь подчеркнул, что, хотя наша страна привержена оказанию помощи в прекращении конфликта, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединенные Штаты откажутся от усилий по посредничеству в установлении мира», — сообщается на сайте правительства США.

Американская сторона дала понять, что не планирует растягивать процесс на месяцы. Она собирается остаться в деле, если вопрос решится в течение нескольких дней или недель, пишет «Царьград»

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Если в ближайшее время не появится ясности на пути к мирному разрешению украинского конфликта, Соединенные Штаты прекратят свое посредничество в этом вопросе и выйдут из переговоров. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в телефонной беседе генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, сообщается на сайте американского правительства. «Марко Рубио проинформировал генсека НАТО о мирном предложении, представленном украинской делегации в Париже и российским официальным лицам по телефону. Госсекретарь подчеркнул, что, хотя наша страна привержена оказанию помощи в прекращении конфликта, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединенные Штаты откажутся от усилий по посредничеству в установлении мира», — сообщается на сайте правительства США. Американская сторона дала понять, что не планирует растягивать процесс на месяцы. Она собирается остаться в деле, если вопрос решится в течение нескольких дней или недель, пишет «Царьград». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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