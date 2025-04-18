США пообещали НАТО, что выйдут из переговоров при одном условии

Если в ближайшее время не появится ясности на пути к мирному разрешению украинского конфликта, Соединенные Штаты прекратят свое посредничество в этом вопросе и выйдут из переговоров. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в телефонной беседе генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, сообщается на сайте американского правительства.
«Марко Рубио проинформировал генсека НАТО о мирном предложении, представленном украинской делегации в Париже и российским официальным лицам по телефону. Госсекретарь подчеркнул, что, хотя наша страна привержена оказанию помощи в прекращении конфликта, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединенные Штаты откажутся от усилий по посредничеству в установлении мира», — сообщается на сайте правительства США.
Американская сторона дала понять, что не планирует растягивать процесс на месяцы. Она собирается остаться в деле, если вопрос решится в течение нескольких дней или недель, пишет «Царьград».
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