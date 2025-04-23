Трамп отвел Украине несколько лет до исчезновения

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Украина прекратит существование, если Зеленский не согласится на мир
Украина прекратит существование, если Зеленский не согласится на мир Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Если Зеленский не согласится на мир, то Украина будет потеряна в течение нескольких лет. Об этом заявил Дональд Трамп.

«Ситуация для Украины ужасная — он может получить мир или он может сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну», — написал Трамп в своей соцсети.

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Если Зеленский не согласится на мир, то Украина будет потеряна в течение нескольких лет. Об этом заявил Дональд Трамп. «Ситуация для Украины ужасная — он может получить мир или он может сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну», — написал Трамп в своей соцсети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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