Пашинян высказался об отношениях с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил в парламенте с разъяснением внешнеполитического курса страны в отношении России. Он подчеркнул, что Армения не собирается отказываться от развития и углубления отношений с Российской Федерацией.
«Наша политика не предусматривает отказ от визитов в Россию или отказ от развития и углубления отношений с РФ», — ответил Пашинян, в ходе правительственного часа в парламенте, на вопрос о возможном влиянии его участия в Параде Победы в Москве на отношения с западными странами. Его слова передают РИА Новости.
Пашинян отметил, что внешняя политика Армении строится на принципе балансирования. Страна не выстраивает отношения с одним партнером в ущерб другому. Премьер подчеркнул, что такие визиты дают возможность обсудить важные вопросы в двусторонних отношениях.
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