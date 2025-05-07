Пашинян высказался об отношениях с Россией

Пашинян: Армения не отказывается от развития отношений с РФ
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Внешняя политика Армении строится на принципе балансирования
Внешняя политика Армении строится на принципе балансирования Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил в парламенте с разъяснением внешнеполитического курса страны в отношении России. Он подчеркнул, что Армения не собирается отказываться от развития и углубления отношений с Российской Федерацией.

«Наша политика не предусматривает отказ от визитов в Россию или отказ от развития и углубления отношений с РФ», — ответил Пашинян, в ходе правительственного часа в парламенте, на вопрос о возможном влиянии его участия в Параде Победы в Москве на отношения с западными странами. Его слова передают РИА Новости.

Пашинян отметил, что внешняя политика Армении строится на принципе балансирования. Страна не выстраивает отношения с одним партнером в ущерб другому. Премьер подчеркнул, что такие визиты дают возможность обсудить важные вопросы в двусторонних отношениях.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил в парламенте с разъяснением внешнеполитического курса страны в отношении России. Он подчеркнул, что Армения не собирается отказываться от развития и углубления отношений с Российской Федерацией. «Наша политика не предусматривает отказ от визитов в Россию или отказ от развития и углубления отношений с РФ», — ответил Пашинян, в ходе правительственного часа в парламенте, на вопрос о возможном влиянии его участия в Параде Победы в Москве на отношения с западными странами. Его слова передают РИА Новости. Пашинян отметил, что внешняя политика Армении строится на принципе балансирования. Страна не выстраивает отношения с одним партнером в ущерб другому. Премьер подчеркнул, что такие визиты дают возможность обсудить важные вопросы в двусторонних отношениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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