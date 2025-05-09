Евродепутат Блага убежден в победе России во всех конфликтах с Западом

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Утверждения о том, что Россия изолирована, ошибочны, заявил Блага
Утверждения о том, что Россия изолирована, ошибочны, заявил Блага Фото:

Россия всегда будет побеждать в конфликтах с Западом. Об этом заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

«Россия всегда будет побеждать», — передает слова Благи ТАСС. Он добавил, что западные страны продолжают развязывать войны, не принимая своего поражения в истории.

Он отметил, что утверждения о том, что Россия изолирована, ошибочны, так как страны, такие как США, Китай и Индия, активно взаимодействуют с ней, в то время как Европа остается высокомерной и теряет связи. Блага также подчеркнул, что историческая эксплуатация колоний, а потом моральная риторика Европы воспринимаются как лицемерие.

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Россия всегда будет побеждать в конфликтах с Западом. Об этом заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага. «Россия всегда будет побеждать», — передает слова Благи ТАСС. Он добавил, что западные страны продолжают развязывать войны, не принимая своего поражения в истории. Он отметил, что утверждения о том, что Россия изолирована, ошибочны, так как страны, такие как США, Китай и Индия, активно взаимодействуют с ней, в то время как Европа остается высокомерной и теряет связи. Блага также подчеркнул, что историческая эксплуатация колоний, а потом моральная риторика Европы воспринимаются как лицемерие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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