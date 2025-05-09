Россия всегда будет побеждать в конфликтах с Западом. Об этом заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.
«Россия всегда будет побеждать», — передает слова Благи ТАСС. Он добавил, что западные страны продолжают развязывать войны, не принимая своего поражения в истории.
Он отметил, что утверждения о том, что Россия изолирована, ошибочны, так как страны, такие как США, Китай и Индия, активно взаимодействуют с ней, в то время как Европа остается высокомерной и теряет связи. Блага также подчеркнул, что историческая эксплуатация колоний, а потом моральная риторика Европы воспринимаются как лицемерие.
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