Минфин просит повысить налоги для иноагентов

Минфин предлагает ограничить для иноагентов доступ к ряду налоговых преференций
Минфин предлагает ограничить для иностранных агентов доступ к ряду налоговых преференций

Минфин России выступил с инициативой ужесточить налоговый режим для иностранных агентов. Ведомство подготовило предложения о введении единой ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30% и ограничении доступа к ряду налоговых льгот. Информация опубликована на официальном сайте министерства.

«Для иностранных агентов устанавливается единая налоговая ставка по НДФЛ в размере 30%», — говорится в материалах. Помимо повышения налоговой ставки, Минфин предлагает ограничить для иностранных агентов доступ к ряду налоговых преференций. Речь идет о следующих ограничениях:

  • Отмена налоговых вычетов на долгосрочные вложения и инвестиции;
  • Отмена освобождения от налогообложения доходов, полученных при продаже активов;
  • Отмена освобождения от налогообложения доходов, полученных в результате дарения или наследования.

