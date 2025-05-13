На руднике в Оренбургской области произошло обрушение, под завалами оказался человек

На Гайском ГОКе произошло обрушение горной породы
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Спасатели работают в обрушившейся шахте Оренбургской области
Спасатели работают в обрушившейся шахте Оренбургской области Фото:

В Оренбургской области произошло чрезвычайное происшествие на территории рудника ПАО «Гайский ГОК». В результате обрушения горной породы пострадал один человек, передает РЕН ТВ.

Инцидент связан с обрушением горной породы, произошедшим во время работы на месторождении. В момент происшествия в шахте находились три человека. Один из рабочих оказался под завалами, но благодаря оперативным действиям спасателей его удалось успешно извлечь на поверхность. «Спасательные мероприятия продолжаются», — рассказал источник РЕН ТВ.

Гайское месторождение известно своими богатыми запасами медно-колчеданных руд, которые составляют около 40% всех разведанных запасов уральских медных руд. Кроме того, в рудах присутствуют значительные количества золота, серебра и других ценных металлов.

Обновлено в 20:20:

В пресс-службе Гайского ГОКа подтверили факт несчастного случая. Инцидент произошел 13 мая в 17:40 часов. «Проходчик предприятия 1979 года рождения получил травму при производстве работ на горизонте 1230 м», — сообщили на предприятии. Пострадавшего оперативно подняли на поверхность и доставили в больницу Орска. Сейчас он получает необходимое лечение. Причины и обстоятельства происшествия устанавливает специально созданная комиссия.

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В Оренбургской области произошло чрезвычайное происшествие на территории рудника ПАО «Гайский ГОК». В результате обрушения горной породы пострадал один человек, передает РЕН ТВ. Инцидент связан с обрушением горной породы, произошедшим во время работы на месторождении. В момент происшествия в шахте находились три человека. Один из рабочих оказался под завалами, но благодаря оперативным действиям спасателей его удалось успешно извлечь на поверхность. «Спасательные мероприятия продолжаются», — рассказал источник РЕН ТВ. Гайское месторождение известно своими богатыми запасами медно-колчеданных руд, которые составляют около 40% всех разведанных запасов уральских медных руд. Кроме того, в рудах присутствуют значительные количества золота, серебра и других ценных металлов. Обновлено в 20:20: В пресс-службе Гайского ГОКа подтверили факт несчастного случая. Инцидент произошел 13 мая в 17:40 часов. «Проходчик предприятия 1979 года рождения получил травму при производстве работ на горизонте 1230 м», — сообщили на предприятии. Пострадавшего оперативно подняли на поверхность и доставили в больницу Орска. Сейчас он получает необходимое лечение. Причины и обстоятельства происшествия устанавливает специально созданная комиссия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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