Иран рассказал о прогрессе на переговорах с США

Сегодня на переговорах в Риме США и Иран смогли достигнуть большего взаимопонимания в некоторых вопросах по ядерной сделке, чем неделю назад. Об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи. Он отметил, что следующая встреча пройдет 26 апреля.
«Сегодня переговоры продолжались четыре часа, также продолжим двигаться вперед. В этот раз нам удалось достичь большего взаимопонимания по ряду вопросов», — заявил Арагчи в интервью иранской гостелерадиокомпании. Он отметил, что стороны договорились о возобновлении непрямых технических переговоров в ближайшие дни, после чего 26 апреля состоится следующая встреча уже на высшем уровне.
По словам корреспондента, консультации завершились по плану и прошли в конструктивной атмосфере. Официальный представитель МИД Исмаил Багаи заявил, что Иран будет продолжать вести переговоры с США по своей ядерной программе, пока процесс идет плодотворно. Он также отметил готовность Тегерана обсуждать снятие «несправедливых» санкций. Кроме этого, Багаи подчеркнул, что ядерная программа Ирана имеет исключительно мирный характер.
Сегодня в Риме прошел второй раунд США и Ирана непрямых переговоров по ядерной сделке при посредничестве Омана. Американскую делегацию возглавлял спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а иранскую — Аббас Аракчи. На встрече присутствовал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
Первый раунд прошел в Омане 12 апреля. Тогда Иран согласовал с США девять принципов соглашения по ядерной сделке, что позволило достичь сбалансированного соглашения.
При это еще в начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением о заключении нового соглашения по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ на это иранское руководство заявило о готовности вести переговоры только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Иран, Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предусматривал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года США вышли из этого соглашения и восстановили санкции против Тегерана.
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