Следком отреагировал на убийство женщины в Казани, предварительно, от турка

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СК возбудили дело по факту убийства женщины уроженцем Турции в Казани
СК возбудили дело по факту убийства женщины уроженцем Турции в Казани Фото:

В Казани возбуждено уголовное дело по факту убийства 35-летней женщины, совершенного, по предварительным данным, гражданином Турции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Республике Татарстан.

«Следователями регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в Казани», — рассказали предстатели СК в telegram-канале ведомства. Уточняется, что уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ (убийство).

Ранее в Казани, предварительно, гражданин Турции совершил убийство своей бывшей супруги и ранил их общего сына в день его рождения. После он предпринял попытку покончить с собой.

Известно, что маленький мальчик остался жив. По данным журналистов, в день рождения ребенка мужчина пришел в гости к сыну, где произошел конфликт с экс-супругой, в ходе которого он ее и убил.

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В Казани возбуждено уголовное дело по факту убийства 35-летней женщины, совершенного, по предварительным данным, гражданином Турции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Республике Татарстан. «Следователями регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в Казани», — рассказали предстатели СК в telegram-канале ведомства. Уточняется, что уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ (убийство). Ранее в Казани, предварительно, гражданин Турции совершил убийство своей бывшей супруги и ранил их общего сына в день его рождения. После он предпринял попытку покончить с собой. Известно, что маленький мальчик остался жив. По данным журналистов, в день рождения ребенка мужчина пришел в гости к сыну, где произошел конфликт с экс-супругой, в ходе которого он ее и убил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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