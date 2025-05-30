Лавров обсудил с турецким коллегой грядущие переговоры по Украине

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Переговоры запланированы на 2 июня
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Мирные переговоры между Россией и Украиной

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Обсуждение прошло в преддверии грядущего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили организационные аспекты подготовки к очередному раунду прямых двусторонних российско-украинских переговоров в Стамбуле», — сообщает МИД РФ на официальном сайте. Переговоры запланированы на 2 июня.

Турция продолжает выполнять роль посредника в российско-украинском диалоге, предоставляя площадку для прямых переговоров. Первый раунд переговоров в Стамбуле прошел 16 мая.

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Обсуждение прошло в преддверии грядущего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. «Главы внешнеполитических ведомств обсудили организационные аспекты подготовки к очередному раунду прямых двусторонних российско-украинских переговоров в Стамбуле», — сообщает МИД РФ на официальном сайте. Переговоры запланированы на 2 июня. Турция продолжает выполнять роль посредника в российско-украинском диалоге, предоставляя площадку для прямых переговоров. Первый раунд переговоров в Стамбуле прошел 16 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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