Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО священнику Савченко

Священник Антон Савченко, который исполнял пастырские обязанности в зоне спецоперации, награжден званием Герой России посмертно. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
«Присвоить звание Героя Российской Федерации Савченко Антону Олеговичу», — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте правовых актов. Отмечается, что Савченко проявил мужество и героизм при работе с верующими военнослужащими второй отдельной бригады спецназначения Ленинградского военного округа.
Известно, что перед гибелью священник спас пятерых человек — раненный, он выносил пятерых бойцов, которые не могли ходить. Когда он вынес четверых, в это место прилетел снаряд ВСУ, и Савченко накрыл собой пятого солдата, пишет RT.
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