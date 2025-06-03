Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО священнику Савченко

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Путин посмертно наградил священника Савченко
Путин посмертно наградил священника Савченко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Священник Антон Савченко, который исполнял пастырские обязанности в зоне спецоперации, награжден званием Герой России посмертно. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

«Присвоить звание Героя Российской Федерации Савченко Антону Олеговичу», — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте правовых актов. Отмечается, что Савченко проявил мужество и героизм при работе с верующими военнослужащими второй отдельной бригады спецназначения Ленинградского военного округа.

Известно, что перед гибелью священник спас пятерых человек — раненный, он выносил пятерых бойцов, которые не могли ходить. Когда он вынес четверых, в это место прилетел снаряд ВСУ, и Савченко накрыл собой пятого солдата, пишет RT.

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Священник Антон Савченко, который исполнял пастырские обязанности в зоне спецоперации, награжден званием Герой России посмертно. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. «Присвоить звание Героя Российской Федерации Савченко Антону Олеговичу», — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте правовых актов. Отмечается, что Савченко проявил мужество и героизм при работе с верующими военнослужащими второй отдельной бригады спецназначения Ленинградского военного округа. Известно, что перед гибелью священник спас пятерых человек — раненный, он выносил пятерых бойцов, которые не могли ходить. Когда он вынес четверых, в это место прилетел снаряд ВСУ, и Савченко накрыл собой пятого солдата, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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