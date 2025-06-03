На Крымском мосту перекрыто движение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Крымском мосту перекрыли движение
На Крымском мосту перекрыли движение Фото:

Транспортное движение временно перекрыли на Крымском мосту. Об этом сообщает оперативная служба Крымского моста.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении. Пресс-релиз опубликован в telegram-канале службы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Транспортное движение временно перекрыли на Крымском мосту. Об этом сообщает оперативная служба Крымского моста. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении. Пресс-релиз опубликован в telegram-канале службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...