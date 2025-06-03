На Крымском мосту перекрыто движение

На Крымском мосту перекрыли движение
Транспортное движение временно перекрыли на Крымском мосту. Об этом сообщает оперативная служба Крымского моста.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении. Пресс-релиз опубликован в telegram-канале службы.
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