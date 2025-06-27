В котлетах школьной столовой во Владивостоке нашли добавки корма для животных

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В мясе обнаружен фарш механической обвалки
В мясе обнаружен фарш механической обвалки Фото:

Во Владивостоке в пришкольном лагере были обнаружены добавки корма для животных. Ребенок нашел в своем обеде куриный клюв.

«Во время обеда ребенок наткнулся на неожиданную „добавку“ в столовой котлете — клюв от курицы», — пишет «Комсомольская правда». После рассказа родителям отец, забирая ребенка, сфотографировал упаковку фарша. В составе мяса нашли фарш механической обвалки, который используют в кормах для животных.

Прокуратура организовала проверку по факту нарушений при обеспечении питания в пришкольном лагере. К ней будут привлечены специалисты, которые дадут объективную оценку по поводу соблюдению законодательства.

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Во Владивостоке в пришкольном лагере были обнаружены добавки корма для животных. Ребенок нашел в своем обеде куриный клюв. «Во время обеда ребенок наткнулся на неожиданную „добавку“ в столовой котлете — клюв от курицы», — пишет «Комсомольская правда». После рассказа родителям отец, забирая ребенка, сфотографировал упаковку фарша. В составе мяса нашли фарш механической обвалки, который используют в кормах для животных. Прокуратура организовала проверку по факту нарушений при обеспечении питания в пришкольном лагере. К ней будут привлечены специалисты, которые дадут объективную оценку по поводу соблюдению законодательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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