В котлетах школьной столовой во Владивостоке нашли добавки корма для животных

Во Владивостоке в пришкольном лагере были обнаружены добавки корма для животных. Ребенок нашел в своем обеде куриный клюв.
«Во время обеда ребенок наткнулся на неожиданную „добавку“ в столовой котлете — клюв от курицы», — пишет «Комсомольская правда». После рассказа родителям отец, забирая ребенка, сфотографировал упаковку фарша. В составе мяса нашли фарш механической обвалки, который используют в кормах для животных.
Прокуратура организовала проверку по факту нарушений при обеспечении питания в пришкольном лагере. К ней будут привлечены специалисты, которые дадут объективную оценку по поводу соблюдению законодательства.
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