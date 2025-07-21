Путин принял решение по работе замглавы МИД Вершинина

Путин продлил срок госслужбы замминистра МИД Вершинину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин продлил замглавы МИД Вершинину срок госслужбы
Путин продлил замглавы МИД Вершинину срок госслужбы Фото:

Продлен срок федеральной государственной службы заместителю министра иностранных дел Сергею Вершинину до 24 июля 2026 года. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Продлить срок федеральной государственной службы до 24 июля 2026 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Вершинину Сергею Васильевичу», — говорится в указе президента России. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Сергей Вершинин занимает должность замглавы МИД с 2018 года. В ведомстве он курирует вопросы, связанные с международными гуманитарными инициативами и взаимодействием с организациями ООН.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Продлен срок федеральной государственной службы заместителю министра иностранных дел Сергею Вершинину до 24 июля 2026 года. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Продлить срок федеральной государственной службы до 24 июля 2026 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Вершинину Сергею Васильевичу», — говорится в указе президента России. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Сергей Вершинин занимает должность замглавы МИД с 2018 года. В ведомстве он курирует вопросы, связанные с международными гуманитарными инициативами и взаимодействием с организациями ООН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...