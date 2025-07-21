Путин принял решение по работе замглавы МИД Вершинина

Продлен срок федеральной государственной службы заместителю министра иностранных дел Сергею Вершинину до 24 июля 2026 года. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Продлить срок федеральной государственной службы до 24 июля 2026 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Вершинину Сергею Васильевичу», — говорится в указе президента России. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Сергей Вершинин занимает должность замглавы МИД с 2018 года. В ведомстве он курирует вопросы, связанные с международными гуманитарными инициативами и взаимодействием с организациями ООН.
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