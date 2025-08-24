Лавров раскрыл, зачем Зеленский требует встречи с Путиным

Лавров: Зеленский не думает о содержании, говоря о важности встречи с Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лавров заявил, что Зеленский «играет», когда говорит о первоочередности встречи с Путиным
Лавров заявил, что Зеленский «играет», когда говорит о первоочередности встречи с Путиным Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский делает акцент на возможности личной встречи с лидером РФ Владимиром Путиным, не придавая значения содержательной стороне вопроса. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Когда Зеленский говорит, что первоочередной задачей является его встреча с ... Путиным, он, по сути, играет, и играть у него получается очень хорошо, ведь он во всем любит театральность, не заботясь о содержании», — заявил Лавров. Слова прозвучали в интервью NBS News.

Кроме того, российский министр сообщил, что Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом выразил приверженность Москвы дальнейшему ведению прямых переговоров с Киевом. Встречи по-прежнему будут проходить на территории Стамбула.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский делает акцент на возможности личной встречи с лидером РФ Владимиром Путиным, не придавая значения содержательной стороне вопроса. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. «Когда Зеленский говорит, что первоочередной задачей является его встреча с ... Путиным, он, по сути, играет, и играть у него получается очень хорошо, ведь он во всем любит театральность, не заботясь о содержании», — заявил Лавров. Слова прозвучали в интервью NBS News. Кроме того, российский министр сообщил, что Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом выразил приверженность Москвы дальнейшему ведению прямых переговоров с Киевом. Встречи по-прежнему будут проходить на территории Стамбула.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...