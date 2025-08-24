Лавров раскрыл, зачем Зеленский требует встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский делает акцент на возможности личной встречи с лидером РФ Владимиром Путиным, не придавая значения содержательной стороне вопроса. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
«Когда Зеленский говорит, что первоочередной задачей является его встреча с ... Путиным, он, по сути, играет, и играть у него получается очень хорошо, ведь он во всем любит театральность, не заботясь о содержании», — заявил Лавров. Слова прозвучали в интервью NBS News.
Кроме того, российский министр сообщил, что Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом выразил приверженность Москвы дальнейшему ведению прямых переговоров с Киевом. Встречи по-прежнему будут проходить на территории Стамбула.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.