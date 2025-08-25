В Сбербанке произошел сбой

Пользователи Сбербанка столкнулись с трудностями при работе с приложением
Пользователи Сбербанка столкнулись с трудностями при работе с приложением

Пользователи Сбербанка массово столкнулись с трудностями при работе с онлайн-банком и мобильным приложением. О всплеске жалоб сообщает онлайн-система мониторинга сбоев сайтов и приложений Downdetector.

«Сбербанк — всплеск жалоб», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале. 

По информации Downdetector, большинство пользователей жалуются на сбои при авторизации в сервисе. Сбербанк пока официально не прокомментировал ситуацию. При этом сетевых сбоев не зафиксировано

