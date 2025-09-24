В Кремле ответили на предложение Зеленского провести переговоры в Казахстане

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о предложении провести встречу России и Украины на высшем уровне в Казахстане. В эфире радио Украинская сторона предлагала различные страны для переговоров, однако многие из них не подходят Москве, сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, ряд государств, упомянутых Киевом ранее, не может рассматриваться как площадка для диалога. «Украинцы сыпят большим количеством предложений", — отметил пресс-секретарь. До Казахстана они упоминали страны, которые "абсолютно неприемлемы" для России в качестве места встречи. Например, Швейцария и Австрия — они "де-факто уже не являются нейтральными", заявил Песков в эфире радио РБК.
Пресс-секретарь также напомнил, что Россия ранее предлагала провести подобные переговоры в Москве. По его словам, инициатива о встрече на российской территории остается в силе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на территории Казахстана. Как отметил Зеленский, украинская сторона предлагала в качестве возможных мест для встречи Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, Австрию и Швейцарию, передает RT.
