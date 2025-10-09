ЕП принял решение по отставке фон дер Ляйен

Срочная новость
Слушания по вотуму недоверия к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен состоялись 9 октября. Мероприятие проходило в Европарламенте. Депутаты отклонили оба документа. Об этом сообщает руководитель отдела пресс-службы ЕС Дельфин Колард.
«Депутаты Европарламента отклонили вотум недоверия главе Еврокомисии», — говорится в сообщении. Оно размещено в соцсетях пресс-службы ЕС.
