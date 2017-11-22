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22 ноября 2017
21:02  22 ноября 2017 0

Для чего Google следит за пользователями и как использует эти данные?

IT-гигант признался: все владельцы Android «под колпаком». Что это значит и как защититься
Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.Ru»
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
Клипарт. Собаки. ДТП и др. Екатеринбург, видеонаблюдение, камеры гибдд, слежка
Google подтвердил, что уже почти год собирает информацию о местоположении пользователейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пользователи Android должны иметь в виду — за ними следит Google. IT-гигант вынужден был подтвердить информацию о слежке изданию Quartz. Журналисты обратили внимание на то, что смартфоны передают данные на серверы Google каждый раз, когда абонент переходит из зоны действия одной базовой станции в другую, самостоятельно активируя Wi-Fi и GPS. В Google признались, что организовали непрерывный сбор информации о геолокации пользователей Android с января этого года. Телефоны передавали данные даже при выключенной передаче данных и вытащенной сим-карте.

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В октябре 2017 года Google обвинила Apple в слежке за пользователями. Представитель IT-гиганта утверждал, что камеры Iphone способны включаться без ведома пользователей.
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Зачем американские IT-гиганты собирают персональные данные, как они их используют и можно ли сегодня уйти из-под опеки «большого брата» — на эти и другие вопросы отвечает «URA.RU».

Кто именно собирает информацию о пользователях?

Google не первый, кто попался на слежке. Информацию о пользователях собирают все IT-гиганты. Есть ли вы пользуетесь продуктами Microsoft, Apple, Google, поисковиками, браузерами — знайте, часть информации, ваш «цифровой след», остается на серверах соответствующих компаний.

Какой объем данных у них есть?

Они знают о вас практически все. Если вы пользуетесь Интернетом, каждый день о вас появляется все больше и больше данных, говорит руководитель организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк. «Мы давно живем в цифровом мире, в котором о нас собирается огромный массив прямой и косвенной информации. Начиная с персональных данных и заканчивая метаданными: наше местоположение, с каких устройств выходим интернет, в какое время и в каком регионе. Весь этот объем называется Big Data», — рассказал Козлюк «URA.RU».

Он уверен, что при особом желании заинтересованная сторона может досконально определить наши связи с другими людьми, наши пристрастия и даже самую детальную информацию о нас вплоть до того, когда мы последний раз посещали врача и какой у нас режим питания.

Зачем они собирают о нас информацию?

IT-гиганты утверждают, что чем больше они знают о пользователях, тем эффективней могут улучшать свои продукты, говорит Козлюк.

Открытие фотовыставки Вениамина Голубицкого в УрАГС. Екатеринбург, телефон, смартфон, гаджет, sumsung
Более 80% всех смартфонов в мире работают на Android
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Еще одна причина — они продают эти сведения рекламодателям. «В нашем цифровом мире все пытаются собрать с пользователей данные, чтобы более эффективно продвигать свои коммерческие услуги», — говорит Козлюк.

Специалист в сфере информационной безопасности, издатель журнала «Information Security» Александр Власов пояснил «URA.RU», что информация о местоположении пользователя позволяет таргетировать рекламу. «Если устройство определяет, что вы находитесь в Абу-Даби, то вам нет никакого смысла показывать рекламу распродаж в Москве», — говорит Власов.

Если вы нарушаете закон — эти данные могут сыграть против вас, ведь корпорации могут передать информацию по запросу спецслужб, говорит эксперт по кибербезопасности Роман Ромачев. «Крупнейшие IT-компании де-юре располагаются в США и попадают под действие американских законов. Спецслужбы могут влиять на их деятельность и получать необходимую информацию о человеке», — предупреждает Ромачев в беседе c «URA.RU». Однако они могут также выдавать информацию и по требованию российских спецслужб, если речь идет о гражданах РФ.

Можно ли уйти из-под наблюдений IT-гигантов?

Защититься от сбора данных практически невозможно, говорит Власов. «Выход здесь может быть только один — перестать пользоваться мобильными устройствами. Иначе никак.

Потому что операционная система любого смартфона функционирует таким образом, что должна постоянно связываться с вышками или точками Wi-Fi», — сообщил он «URA.RU».

Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Дуров считает, что американские IT-гиганты испытывают давление со стороны спецслужб США
Фото: TechCrunch /Flickr

Можно как минимум предпринять шаги по анонимизации своего присутствия в Интернете, установив специальные приложения на браузер, говорит Козлюк. «Однако, чем сильней мы будем прятаться — тем менее комфортно будет наше пребывание в интернете с точки зрения предоставляемых услуг», — отмечает он.

О том, что придется выбирать, говорит и советник президента по Интернету Герман Клименко. «Есть баланс удобств и неудобств. Удобства заключаются в рекламном таргетинге, неудобства — в том, что, подключая сервисы Google, мы автоматически отдаем компании часть своих личных данных. Каждый это должен понимать», — пояснил он «URA.RU».

Западные компании знают все обо мне. Это вообще законно?

Председатель московской коллегии адвокатов, директор компании «Князев и партнеры» Андрей Князев не усматривает ничего противозаконного в сборе данных. «Когда вы начинаете пользоваться устройством на операционной системе Android и задействуете соответствующие сервисы, Google предлагает вам ознакомиться с соответствующим соглашением. Вы можете принять его или же не принять, если какие-либо пункты вас по тем или иным причинам не устраивают. Фактически в данном случае речь идет о заключении договора. Никто же, в конце концов, не заставляет вас приобретать гаджеты именно на этой операционной системе», — пояснил «URA.RU» адвокат на примере Google.

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