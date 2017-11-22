Для чего Google следит за пользователями и как использует эти данные?

Пользователи Android должны иметь в виду — за ними следит Google. IT-гигант вынужден был подтвердить информацию о слежке изданию Quartz. Журналисты обратили внимание на то, что смартфоны передают данные на серверы Google каждый раз, когда абонент переходит из зоны действия одной базовой станции в другую, самостоятельно активируя Wi-Fi и GPS. В Google признались, что организовали непрерывный сбор информации о геолокации пользователей Android с января этого года. Телефоны передавали данные даже при выключенной передаче данных и вытащенной сим-карте.
Зачем американские IT-гиганты собирают персональные данные, как они их используют и можно ли сегодня уйти из-под опеки «большого брата» — на эти и другие вопросы отвечает «URA.RU».
Кто именно собирает информацию о пользователях?
Google не первый, кто попался на слежке. Информацию о пользователях собирают все IT-гиганты. Есть ли вы пользуетесь продуктами Microsoft, Apple, Google, поисковиками, браузерами — знайте, часть информации, ваш «цифровой след», остается на серверах соответствующих компаний.
Какой объем данных у них есть?
Они знают о вас практически все. Если вы пользуетесь Интернетом, каждый день о вас появляется все больше и больше данных, говорит руководитель организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк. «Мы давно живем в цифровом мире, в котором о нас собирается огромный массив прямой и косвенной информации. Начиная с персональных данных и заканчивая метаданными: наше местоположение, с каких устройств выходим интернет, в какое время и в каком регионе. Весь этот объем называется Big Data», — рассказал Козлюк «URA.RU».
Он уверен, что при особом желании заинтересованная сторона может досконально определить наши связи с другими людьми, наши пристрастия и даже самую детальную информацию о нас вплоть до того, когда мы последний раз посещали врача и какой у нас режим питания.
Зачем они собирают о нас информацию?
IT-гиганты утверждают, что чем больше они знают о пользователях, тем эффективней могут улучшать свои продукты, говорит Козлюк.
Еще одна причина — они продают эти сведения рекламодателям. «В нашем цифровом мире все пытаются собрать с пользователей данные, чтобы более эффективно продвигать свои коммерческие услуги», — говорит Козлюк.
Специалист в сфере информационной безопасности, издатель журнала «Information Security» Александр Власов пояснил «URA.RU», что информация о местоположении пользователя позволяет таргетировать рекламу. «Если устройство определяет, что вы находитесь в Абу-Даби, то вам нет никакого смысла показывать рекламу распродаж в Москве», — говорит Власов.
Если вы нарушаете закон — эти данные могут сыграть против вас, ведь корпорации могут передать информацию по запросу спецслужб, говорит эксперт по кибербезопасности Роман Ромачев. «Крупнейшие IT-компании де-юре располагаются в США и попадают под действие американских законов. Спецслужбы могут влиять на их деятельность и получать необходимую информацию о человеке», — предупреждает Ромачев в беседе c «URA.RU». Однако они могут также выдавать информацию и по требованию российских спецслужб, если речь идет о гражданах РФ.
Можно ли уйти из-под наблюдений IT-гигантов?
Защититься от сбора данных практически невозможно, говорит Власов. «Выход здесь может быть только один — перестать пользоваться мобильными устройствами. Иначе никак.
Потому что операционная система любого смартфона функционирует таким образом, что должна постоянно связываться с вышками или точками Wi-Fi», — сообщил он «URA.RU».
Можно как минимум предпринять шаги по анонимизации своего присутствия в Интернете, установив специальные приложения на браузер, говорит Козлюк. «Однако, чем сильней мы будем прятаться — тем менее комфортно будет наше пребывание в интернете с точки зрения предоставляемых услуг», — отмечает он.
О том, что придется выбирать, говорит и советник президента по Интернету Герман Клименко. «Есть баланс удобств и неудобств. Удобства заключаются в рекламном таргетинге, неудобства — в том, что, подключая сервисы Google, мы автоматически отдаем компании часть своих личных данных. Каждый это должен понимать», — пояснил он «URA.RU».
Западные компании знают все обо мне. Это вообще законно?
Председатель московской коллегии адвокатов, директор компании «Князев и партнеры» Андрей Князев не усматривает ничего противозаконного в сборе данных. «Когда вы начинаете пользоваться устройством на операционной системе Android и задействуете соответствующие сервисы, Google предлагает вам ознакомиться с соответствующим соглашением. Вы можете принять его или же не принять, если какие-либо пункты вас по тем или иным причинам не устраивают. Фактически в данном случае речь идет о заключении договора. Никто же, в конце концов, не заставляет вас приобретать гаджеты именно на этой операционной системе», — пояснил «URA.RU» адвокат на примере Google.