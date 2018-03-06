Болельщик из Челябинска проверил Екатеринбург перед ЧМ. «Не готов»

00:05 06 марта 2018 0

Единственный обнаруженный в городе символ ЧМ-2018 Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Екатеринбург через сто дней принимает первый матч чемпионата мира по футболу. В июне в уральской столице сыграют восемь сборных, прилетят десятки тысяч болельщиков. Мы решили выяснить, насколько город готов к наплыву специфичных туристов. Для чистоты эксперимента в Екатеринбург командировали собкора «URA.RU» из Челябинска, чей вердикт городу представляем вам на суд.

В любом городе у футбольных болельщиков есть небольшой райдер: нужно поселиться, поесть, съездить на местную достопримечательность и где-то провести время перед матчем, желательно рядом со стадионом. С проживанием на время ЧМ-2018 большие проблемы во всех городах-участниках турнира. Собственники квартир и отелей взвинтили цены, рассчитывая на зарубежных туристов. Впрочем, и на обычные выходные 3—4 марта цены на жилье колеблются от 800 (хостел) до 72 тыс. (квартира) рублей.

Стоимость квартир и номеров в отелей рядом со стадионом отличается в разы ФОТО: сайт Booking

Корреспондент «URA.RU» забронировал через сайт по поиску жилья номер в частной мини-гостинице, расположенной на втором этаже жилой многоэтажки, за вполне доступные 1710 рублей. Организаторы футбольного мундиаля обещали повторить прошлогодний эксперимент и сделать бесплатным проезд по железной дороге до места проведения матчей для обладателей билетов на них. Так что добраться до Екатеринбурга можно будет без проблем. Проезд в общественном транспорте тоже для обладателей билетов на матчи будет бесплатным.

Первое, что бросается в глаза, на железнодорожном вокзале — новые терминалы входа и выхода. На входе нужно проходить через «рамки» металлоискателей, сумки «просвечиваются», как в аэропорту. Внутри и по периметру вокзала очень много камер видеонаблюдения. Если такая организация будет во всех местах массового пребывания людей, это будет один из самых безопасных ЧМ.

Но за территорией вокзала вполне привычный пейзаж с таксистами и цыганками в шалях, пристающими к прохожим.

Зазывала по мегафону предлагает экскурсию за 700 рублей на место расстрела царской семьи, в мужской монастырь Ганина яма. Весьма странное предложение для неподготовленного болельщика.

Таксист предложил довезти до гостиницы за 200 рублей. Троллейбус стоит 28. Однако, как сказала кондуктор, на стадион без пересадок не добраться. В Екатеринбурге есть одна ветка метро, но рядом со стадионом она не проходит. В целом транспорт в уральской столице ходит довольно часто, на остановках размещено расписание, что удобно для туристов. Нет проблем с проездом в любую точку города, в отличие от Челябинска, где из пассажирского транспорта можно ездить только на маршрутках: автобус или троллейбус не дождешься.

1/7 Теперь войти на вокзал можно только черед один из трех таких терминалов Фото: Марина Молдавская © URA.RU

По дороге в гостиницу не удалось найти ни одного признака того, что через несколько месяцев Екатеринбург примет у себя крупнейшее спортивное событие планеты. Видимо, подготовка еще далека от окончания. В пользу этого предположения говорят объявления в общественном транспорте о наборе стюардов для работы на ЧМ-2018.

На стадионе «Центральный» пока еще не разобрана стройплощадка, рабочие неспешно завершают реконструкцию. Арену уродуют две трибуны, вынесенные на улицу под открытое небо. С другой стороны, если бы не такое техническое решение, Екатеринбург не обеспечил бы минимальную вместимость стадиона для матчей ЧМ-2018 и остался бы без большого футбольного праздника. Местные болельщики, с которыми удалось списаться и встретиться в городе, говорят, что уличные трибуны после чемпионата хотят снести. И затеять уже третью по счету реконструкцию стадиона: несколько лет назад снесли старую арену и построили новую, затем ее пришлось переделывать под ЧМ-2018. Подрядчики этих работ должно быть очень довольны непрекращающимися заказами.

О завершении строительства арены объявили 28 февраля. Правда, это очень условно. «Вертушки» на входе еще в упаковке. В подтрибунных нишах ходят люди и что-то доделывают. Но все уже находится на своих местах. К лету территорию вполне можно привести в порядок. А ночная подсветка арены уже работает.

По периметру расположены шесть входов, у каждого по нескольку турникетов. Так что войти и выйти можно будет довольно быстро. Привычных в прежние годы очередей не должно быть.

1/8 Стадион обнесен колючей проволокой Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Практически все футбольные болельщики говорят, что смотреть матчи в Екатеринбурге практически негде. Специализированные спортбары попросту отсутствуют как класс. Есть только обычные бары с телевизорами, где персонал не знает, что такое «заряды» (кричалки). Одно время спартаковские болельщики ходили в «Американку», но это заведение недавно закрыли. Та же печальная участь постигла «Карлсберг», «ПВ», «Бункер» и другие заведения. Сейчас спартачи собираются в баре «Шервуд» и шутят, что его теперь тоже скоро ждет закрытие.

С несколькими болельщиками-«ветеранами» мы встретились в одном из ресторанов украинской кухни. Таких заведений в Екатеринбурге несколько. «Хуторок» находится в центре города, там дорого, зато атмосферно и персонал уверяет, что густую сметану и другие продукты делают на заказ. В «Малиновке» совсем чуть-чуть подешевле, также все очень здорово стилизовано, но музыкант почему-то играет на гитаре «Металлику». Средний чек в таких заведениях за вечер на человека, если скромно посидеть — в районе 2 тыс. рублей.

1/4 Бар «Американка» недавно закрыли Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Обязательное место для посещения футбольных болельщиков — набережная. В Екатеринбурге она расположена рядом с плотиной, которую местные называют уменьшительно-ласкательно «Плотинка». Там есть Исетский пруд, вдоль сквер и скамейки. «Плотинка в центре города, там круто и достаточно необычно, народ по вечерам гуляет у воды. Но по поводу распивания летом, сомневаюсь, что это вариант, учитывая что будет. Полицейские наверняка будут шерстить места общественного пребывания людей», — предупреждает один из местных болельщиков.

На Плотинке установлена единственная конструкция, посвященная ЧМ-2018, которую удалось обнаружить. На ней не работают информационное табло и часы с обратным отсчетом до начала чемпионата. Точно такая же конструкция установлена рядом с аэропортом «Кольцово». За два дня удалось увидеть только один автобус и единственный троллейбус, забрендированные под футбольный турнир. Будем надеяться, что к началу турнира организаторы все же создадут ауру футбольного праздника.

Мимо Плотинки проходит «красная линия», начерченная на тротуаре. Прохожие говорят, что это туристический маршрут. Интуитивно непонятно, в какую сторону нужно идти и что там ждет. Если есть время можно будет прогуляться.

1/6 Памятник отцам-основателям города екатеринбуржцы в шутку называют Бивис и Баттхед в честь героев культового мультсериала Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Помимо мест паломничества царебожников, в Екатеринбурге есть еще несколько достопримечательностей, которые, наверняка, захотят посетить болельщики. Среди них — смотровая площадка на местном небоскребе «Высоцкий». «Раньше самым высоким зданием со смотровой площадкой был [расположенный по-соседству торгово-развлекательный центр] „Антей“, теперь „Высоцкий“. Он в три раза выше — 54 этажа. Хозяин [бизнесмен Андрей Гавриловский] — фанат Владимира Высоцкого. С его сыном согласовал название. Там есть музей Высоцкого, его машина», — поделилась местная жительница, приехавшая в дорогой спа-центр, расположенный на 54-м этаже.

Посещение смотровой площадки стоит 300 рублей, бонусом дают билет в музей Владимира Высоцкого. Надо быть готовыми к тому, что здесь принимают только наличные деньги.

С высоты 52-го этажа видно, как кто-то из екатеринбуржцев вытоптал на Исетском пруду мужские половые органы.

Вместе с еще двумя приезжими туристами удалось насчитать их четыре штуки. С другой стороны небоскреба расположена недостроенная телебашня, из-за которой в городе очень много шума — некоторые екатеринбуржцы выступают против ее сноса. Иногородний корреспондент «URA.RU» пытался выяснить у местных жителей, чем им дорого это сооружение, которое даже не работает. «У нас люди любят, чтобы их мнение спрашивали. Вот и возмущаются», — объяснила девушка.

Почему-то екатеринбуржцев совершенно не смущает архитектурный диссонанс — в городе могут рядом располагаться красное кирпичное здание, современное стеклянное сооружение и светлый дом из советского прошлого. Из интересных решений — у многих исторических зданий сохраняют только фасад, остальное возводят новое. Несмотря на винегрет архитектурных стилей, видно, что город старинный и красивый.

1/7 Соседство старинного деревянного здания с современным небоскребом для Екатеринбурга — норма Фото: Марина Молдавская © URA.RU

К чемпионату мира, наверняка, город преобразится. Но вот зимой бросаются в глаза неочищенные тротуары и кучи снега.

«Зато улицу Маршала Жукова чистят с утра до вечера. Там живет городское начальство», — заверил прохожий мужчина лет 50-ти.

В целом сложилось впечатление, что Екатеринбург пока не готов к чемпионату мира. За три с небольшим месяца до начала турнира не убран строительный мусор на стадионе. Меню в заведениях не переведены на иностранные языки. Отсутствуют указатели к стадиону и к достопримечательностям. С помощью современных приложений можно самим построить маршрут и график пребывания, но в помощь только интернет. Даже на официальном сайте, посвященном ЧМ-2018 выложена лишь справочная информация, в числе достопримечательностей упоминаются только: плотинка, проспект Ленина, храмы и «Высоцкий». Приезжему болельщику непонятно, чем можно развлекаться во время чемпионата и стоит ли останавливаться в Екатеринбурге на несколько дней или достаточно приехать в день матча и убыть после игры.

Екатеринбург, напомним, будет принимать матчи восьми сборных: Египет — Уругвай, Франция — Перу, Япония — Сенегал, Мексика — Швеция. На 1 апреля запланирован тестовый матч местного «Урала» против казанского «Рубина».

В статье представлено личное мнение журналиста «URA.RU», которое может не совпадать с позицией редакции.