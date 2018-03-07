Отборные слухи о лучших людях России

21:45 07 марта 2018 0

Когда дебаты интереснее кино

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что губернаторы ждут новой региональной реформы. — В ЕР готовятся к стажировке в компартии. — Набиуллина отказалась от подарков на 8 марта. — Поклонская разошлась со своим духовником отцом Сергием. — Путин лично будет контролировать чистую воду в Нижнем Тагиле. — Визит Путина показал конфликт Куйвашева и Холманских. — Сагайдак украла 15 секунд славы Куйвашева. — Тунгусов убедил Ройзмана не ходить на выборы мэра. — Бурматов станет министром? — Комарова поужинала с Симановским. — На Ямале полились предвыборные деньги. — Решетников возвращается к медицине. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Губернаторы ждут новой региональной реформы

В губернаторском корпусе обсуждают, что после выборов начнется административно-территориальная реформа по созданию агломераций вокруг регионов-доноров. Говорят, что подобные сигналы поступают из федерального центра. Губернаторы дотационных регионах боятся, что это может отразиться на их полномочиях.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Единороссы готовятся к стажировке в компартии

По слухам, после президентских выборов сотрудники политического департамента «Единой России» будут проходить стажировку в аппарате компартии Китая. Говорят, такая учеба запланирована в рамках обмена опыта с китайскими коллегами и работы над обновлением устава «Единой России». Кроме того, предусмотрены также стажировки единороссов и в ряде европейских партиях.

Коммунисты могут поделить партию после выборов

В КПРФ ходят слухи, что после выборов она может расколоться на две политические силы. Уже сейчас среди коммунистов идут дискуссии о будущем партии, и не все выступают за консервативный сценарий. Говорят, что в руководящем составе возникли серьезные разногласия по поводу обновления устава, идеологии, кадров и преемника Геннадия Зюганова.

Слуцкому рекомендовали идти в суд

Председателю комитета по международным делам Леониду Слуцкому предложили подать в суд на журналисток, которые обвиняют его в домогательствах. Говорят, с такой рекомендацией выступил сам спикер Госдумы Вячеслав Володин: якобы это позволит защитить репутацию парламентария в случае, если он действительно невиновен. Но Слуцкий не хочет идти в суд, обсуждают его коллеги.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Набиуллина отказалась от подарков на 8 марта

Коллеги Эльвиры Набиуллиной говорят, что глава Центробанка запретила своим сотрудникам поздравлять ее с 8 марта. Кроме того, все поступающие ей подарки и цветы к этому дню от других ведомств она также якобы распорядилась распределить между женской половиной Центробанка.

Поклонская разошлась со своим духовником отцом Сергием

В кругах, близких к депутату ГД Наталье Поклонской, рассказывают об охлаждении отношений между ней и ее духовником — отцом Сергием из Среднеуральского женского монастыря. Говорят, причиной этого стала позиция отца Сергия по фильму «Матильда». Есть общепринятое мнение, что это он надоумил ее выступать против фильма и всячески поддерживал в этой борьбе.

На самом деле, все было наоборот: в разгар борьбы с «Матильдой» отец Сергий уговаривал Поклонскую одуматься и не нагнетать обстановку, чтобы не случилось чего-нибудь недоброго. Однако парламентарий оставалась непреклонна. Ее отношение к отцу Сергию изменилось настолько, что она даже сочла возможным публично «отречься» от него, заявив на днях, что у нее нет никакого духовника.

Чиновники пересылают друг другу предвыборные фейки

Чиновники обмениваются друг с другом интересным предвыборным спамом. В одном из сообщений — снимок экрана, на котором неизвестный пользователь заходит в свой личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. При входе пользователю выпадает всплывающее окно, уведомляющее о грядущих выборах президента России. Правда, к фразе «18 марта состоятся выборы президента РФ» добавлено «В.В. Путина».

Подделка настолько качественная, что особо доверчивые чиновники принимают за чистую монету и пересылают коллегам с удивлением по поводу «откровенности ЦИК РФ». В действительности в рекламном сообщении на сайте ФНС не стоит фамилии ни одного из кандидатов — в нем просто сообщается о предстоящем голосовании.

Слухи Свердловской области

Путин лично будет контролировать чистую воду в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле после очередного визита президента России Владимира Путина появится не только легкоатлетический комплекс. По слухам, глава государства заслушал отчет о самой острой проблеме города — загрязненности Черноисточинского водохранилища. Свердловские власти и администрация Нижнего Тагила до сих пор спорят, кто должен платить за модернизацию водохранилища. Как утверждают собеседники, президент пообещал взять проблему под личный контроль. Зная, насколько молниеносно воплощаются поручения президента (тот же пример с дорогой на Серебрянку), в начале следующего года у тагильчан в домах появится нормальная вода.

Фото: департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Визит Путина показал конфликт Куйвашева и Холманских. В качестве доказательств — фото

Визит на Средний Урал президента России в очередной раз продемонстрировал конфликт между свердловским губернатором Евгением Куйвашевым и полпредом президента в УрФО Игорем Холманских. Департамент информполитики главы региона «обрезал» полпреда с фотографии, на которой Путина встречают в аэропорту Кольцово. На ней присутствует только глава региона Евгений Куйвашев, хотя Холманских в это время стоял рядом. Это фото было разослано по всем уральским СМИ и опубликовано на сайте Све.Рф.

Сагайдак украла 15 секунд славы Куйвашева

Глава заявочного комитета «Экспо» Светлана Сагайдак отняла у губернатора Евгения Куйвашева сиятельный момент. Случилось все во вторник, 6 марта, в Нижнем Тагиле, когда глава региона подошел к стенду «Экспо 2025», где ему презентовали подготовку к международной выставке. Сагайдак поприветствовала главу государства и должна была отойти в сторону, но осталась стоять так, что закрыла от телекамер приветствие президента губернатором. В итоге телезрители не увидели счастливого лица Евгения Куйвашева и едва ли поняли, кому президент, характеризуя площадку, ответил «хорошее место, красиво».

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Визит Путина поссорил руководство ГИБДД с мэрией Екатеринбурга

Визит первого лица в Екатеринбург обострил конфликт между ГИБДД и мэрией Екатеринбурга. В последнее время у них и так непростые отношения из-за выделенных полос в городе и нерабочих паркоматов, а на этот раз они стали откровенно друг другу мешать. Перед службами по благоустройству стояла задача вычистить город к приезду Путина, а перед сотрудниками автоинспекции — очистить дороги от транспорта. Как отмечают слухмейкеры, последние действовали крайне жестко. Впрочем, понять их можно: сейчас в очередной раз встает вопрос о смене областного начальника, и сотрудники пытаются выслужиться.

Фотографии с приезда президента в аэропорт вызвали претензии к встречающим

Неуклюжесть встречающих президента России Владимира Путина в Екатеринбурге не укрылась от глаз злоязыких комментаторов. В поле их зрения попали фотографии с момента встречи главы государства в Кольцово губернатором Евгением Куйвашевым и генералами Михаилом Бородиным и Александром Вяткиным. При этом сильнейший по концентрации высших должностных лиц кадр испортили снующие туда-сюда подчиненные в пухлых куртках и внешне напоминающие скорее «братков», нежели представителей официальной делегации. Может, в будущем протокол будет заботиться и о таких нюансах, уповают слухачи.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Куйвашев за что-то полюбил Кушву — кабмин в недоумении

Губернатор Евгений Куйвашев, из-за забитого графика не слишком часто радующий жителей малых областных городов своими визитами, вдруг воспылал любовью к Кушве. Сразу после праздников глава региона намерен отправиться в Кушвинский городской округ с очередным рабочим визитом. Оттуда Куйвашев поедет в Реж, но промежуточный пункт так и остался недопонят окружением — ведь в Кушве глава региона был на прошлой неделе, 26 февраля. Из кушвинских щедрот наблюдателям известны лишь хлебосольный АПК и качественная охота — но ни то, ни другое в короткий визит не успеть. Аппаратчики в замешательстве.

Тунгусов убедил Ройзмана не ходить на выборы мэра

Сплетники не исключают, что первый вице-губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов мог согласиться на сохранение всенародных выборов мэра Екатеринбурга в обмен на отказ от участия в них действующего градоначальника Евгения Ройзмана. Есть версия, что Тунгусов уже провел с Ройзманом переговоры и получил от него предварительное согласие. Именно с этим слухмейкеры связывают очередную отсрочку со внесением в областной парламент законопроекта, отменяющего общегородское голосование. Но кто уверен, что Ройзман сдержит слово?

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бабушкина перестала подчиняться Тунгусову

Слухмейкеры обсуждают изменения, произошедшие в отношениях между председателем Заксобрания Людмилой Бабушкиной и первым заместителем губернатора Владимиром Тунгусовым, а также некоторыми свердловскими министрами. По имеющейся у них неофициальной информации, спикер перестала реагировать на поступающие «сверху» аппаратные указания и настаивает в частных разговорах на том, что их общение должно строиться «по закону». По слухам, теперь представители правительства не могут внести в повестку заседаний Заксобрания даже относительно безобидные нужные им законопроекты, если просрочили установленную для этого крайнюю дату или допустили технические ошибки при оформлении бумаг.

С предприятий просят списки областников, готовых проголосовать в Екатеринбурге…

Чиновники из районных администраций Екатеринбурга, похоже, совсем отчаялись выполнить наказы начальства и поднять явку на президентские выборы в уральской столице выше традиционно низкой. Последние несколько недель кабинетные потратили на то, чтобы обзвонить руководителей крупных предприятий и выпросить у них списки сотрудников, которые прописаны в области, но проголосуют по открепительным удостоверениям в Екатеринбурге. Выполнять просьбу готовы далеко не все — некоторые предприятия взяли паузу для раздумья и сейчас ищут веский повод отказать.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

…, а городских чиновников принуждают к голосованию

Чиновников районных администраций Екатеринбурга обязали отчитаться, где они будут находиться в день выборов президента, 18 марта. По словам источников «URA.RU», главы районов обязаны предоставить в городскую мэрию списки тех, кто в этот день будет отсутствовать в городе. Таких людей обяжут зарегистрироваться в системе «мобильный избиратель» и проголосовать по месту их пребывания. Согласно установкам, ни один из чиновников не должен проигнорировать выборы. Иначе к ним может быть применено дисциплинарное взыскание. О том, что принуждение к голосованию в стране карается статьей, похоже, никто не думает.

Единороссы готовят праймериз в Екатеринбургскую думу без привязки к округам

По слухам, руководители свердловских единороссов крайне обеспокоены неопределенностью со внесением в Заксобрание поправок к Избирательному кодексу, устанавливающим новые правила избрания депутатов Екатеринбургской гордумы. Они не понимают, сколько на выборах будет одномандатных округов и где будут проходить их границы. По неофициальной информации, руководители партотделения готовят будущих участников предварительного голосования к тому, что они будут выдвигаться без привязки к конкретному округу. Если эта схема будет реализована, то победители будут помещены в единый список. По каким именно территориям будут выдвигаться участники этого списка, будет затем определяться партийным решением, после того, как избирательная схема будет все-таки утверждена.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководство области знало о болезни Липовича

Во властных кругах рассказывают, что первые лица Свердловской области знали о том, что экс-вице-мэр Липович был болен раком. Впрочем, для «городских» это и вовсе не было секретом: про его диагноз знали многие. Вспоминают также, что Липович, доживая последние месяцы своей жизни, сблизился с губернатором Куйвашевым — несколько раз их видели летом, когда они приезжали вместе на ряд мероприятий. Губернатор даже наградил экс-вице-мэра Екатеринбурга медалью «За заслуги перед Свердловской областью».

Екатеринбургские власти пожалуются Бородину на начальника городской полиции

Есть версия, что на одном из ближайших заседаний Екатеринбургской гордумы депутаты начнут войну против руководителей муниципального управления МВД. Не исключено, что они примут решение направить жалобу на начальника городского главка Сергея Кулагина на имя главы УМВД по Свердловской области Михаила Бородина. Поводом для противостояния стало нежелание полицейских заниматься сносом нестационарных торговых павильонов в преддверии игр чемпионата мира по футболу. Есть версия, что на этом депутаты не остановятся и начнут отправлять жалобы министру МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Город» и «область» вступились за депутатов-нарушителей

Мандаты депутатов городской думы Екатеринбурга Владимира Смирнова и Михаила Гаранина будет отстаивать администрация города. Напомним, первого из них Ленинский районный суд уже лишил полномочий за ошибку в декларации. Второму тот же суд сохранил мандат, но прокуратура опротестовала это решение. По словам источников агентства, мэрия уральской столицы выделила депутатам своих юристов. По слухам, это решение было согласовано на уровне области. Дело в том, что свердловские власти не хотят терять лояльных, а главное — финансово обеспеченных Смирнова и Гаранина. Поэтому стоит задача не только сохранить их полномочия, но и провести их в следующий созыв.

В мэрии Екатеринбурга завелся шпион, работающий на оппозицию

По слухам, в мэрии Екатеринбурга завелся шпион, работающий на стороне блока оппозиционных кандидатов в депутаты следующего созыва. Собеседники уверяют, что за его внедрением в структуру горадминистрации стоит политтехнолог Екатерина Куземка. Более того, источники агентства называют имя засланного казачка — Гоша Гаврилов, который был подчиненным Куземки на выборах в Госдуму и Законодательное собрание региона в 2016 году. Поэтому, вполне возможно, что секреты мэрии уже совсем не секреты для оппозиции.

Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Депутаты гордумы собрались на странный корпоратив

Дума Екатеринбурга сегодня собиралась на очередной небольшой корпоратив в честь праздника в одном из ресторанов в центре города. Сборы, как утверждают слухмейкеры, выглядели по меньшей мере странно и не слишком почтенно для большинства народных избранников — состоятельных бизнесменов и политиков.

Дело в том, что на праздник с каждого депутата собирали по две тысячи рублей. Какой богатый праздничный стол можно позволить на эту сумму — трудно представить, особенно народным избранникам, оставляющим в ресторанах за простым ужином не меньше 10 тысяч рублей за раз. Зачем Думе понадобился такой «дешевый корпоративчик» — у любопытствующих пока осталось под вопросом.

Сухорукова троллят бывшие коллеги из администрации

Коллеги подтрунивают над ушедшим из мэрии начинающим GR-щиком Денисом Сухоруковым. Тот ушел на похожую должность в торговую сеть «Пятерочка», но одним из первых релизов, который получили местные журналисты, стало сообщение о подписании соглашения о сотрудничестве между X5 Retail Group (ей принадлежит «Пятерочка») и правительством Саратовской области. Коллеги пошутили: «ушел Сухоруков плохо, под напором Тушина [Сергея, заместителя главы администрации Екатеринбурга] и теперь в отместку переводит инвестиции в другие регионы — ни рубля родному городу».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Архипов назначением Амбалова подставил всех коллег, сделав их бездельниками…

Рассказывают, что назначение Василия Амбалова помощником по связям со СМИ заместителя главы администрации Екатеринбурга Евгения Архипова имело сильнейший негативный резонанс. Конфликт породило его назначение «через голову» главного идеолога мэрии Сергея Тушина. Последний, как утверждают инсайдеры, уже изливает свое негодование коллегам. Оно и понятно: другие чиновники также потребуют себе пресс-секретарей, а штатное расписание не резиновое.

Боровшуюся с сурьмяным заводом депутата лишат мандата

По слухам, в ближайшее время прокуратура может поднять вопрос о лишении Натальи Крыловой мандата депутата Асбестовской городской думы. По неофициальным данным, представители надзорного органа считают, что она утаила часть своих доходов в декларации за 2016 год. Якобы у представителей областной власти уже есть на руках все необходимые доказательства. Крылова прославилась в прошлые годы своей борьбой против открытия в Асбесте завода по производству сурьмы.

Свердловский чиновник торговал липовыми правами

В уголовном деле начальника отдела государственного технадзора министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Александра Червякова новые подробности. Напомним, в отношении чиновника возбуждено дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). По слухам, следователи установили, что Червяков также торговал удостоверениями на право управления квадроциклами и снегоходами. Эти виды транспорта очень популярны среди чиновников и бизнесменов.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Якова Силина началась атака

По неофициальной информации, сразу несколько заявителей намерены обратиться в УФАС по Свердловской области с жалобами на ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина. Они хотят указать на якобы допущенные починенными Силина нарушения при осуществлении закупок для нужд вуза. Отдельные слухмейкеры не исключают, что нарушения могут оказаться настолько серьезными, что грозят кадровыми репрессиями в отношении первых лиц университета.

С Поляниным творится неладное

Коллеги главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина утверждают, что с ним в последние дни творится что-то неладное. «Кресло под ним шаталось и ранее, но он всегда был силен, а тут вдруг такое ощущение, что сам собрался уходить», — делятся своими соображениями люди из его команды. Все это совпало по времени с «медиасрачем», которые поднял Полянин, упрекнув «Вечерний Екатеринбург» за «одного Липовича» в траурном номере газеты. После этого, рассказывают, ему кто-то позвонил (вроде бы звонок исходил из резиденции) и «вправил мозги».

После выборов в ветеранских организациях пройдут чистки

Не исключено, что после выборов президента РФ силовики организуют ряд проверок в отношении руководителей наиболее массовых ветеранских организаций Свердловской области. Возможно, что впоследствии им предъявят обвинения в финансовых махинациях при распределении среди пожилых людей путевок на лечение. Слухмейкеры считают, что силовики не пощадят даже известных приближенных к руководителям области общественников.

Уральского вора в законе Сухача назвали «крысой»

Олег Сухачев, более известный как вор в законе Сухач, может лишиться своего статуса. Поводом для такого решения стало обвинение в его адрес в нарушении воровской чести. В специфической среде вслух говорят о том, что серьезно обвинение законнику брошено публично и сделал это некто Краснов. Имеющий серьезный вес в криминальной среде, он обвинил Сухача в краже активов предприятия, зарабатывающего деньги, предназначенные для арестантов и осужденных. Обвинения, говорят слухачи, не пустое и подтверждено многими авторитетными людьми, в том числе из окружения бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Именно в интересах последнего в конце 2000-х Сухач и был коронован Дедом Хасаном и Япончиком. В связи с «предъявой» намечается большой суд, который не может не начаться по негласному кодексу. И, как говорят, тот факт, что Сухач сейчас отбывает многолетний срок, не помешает процессу.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор наколдовал снег

В день приезда министра Сергея Донского в Челябинске выпал снег и было ветрено. Поэтому министр не увидел того смога, из-за которого, как верно заметил президент РФ Владимир Путин, горожане не видят солнца. Уже появилась шутка, что губернатор Борис Дубровский «наколдовал снег и ветер», чтобы федеральный министр убедился — Челябинск не в таком уж бедственном положении, как принято считать. Но слухмейкеры рассказывают, на самом деле Дубровский почти жалел, что министр не застал смога. Это было бы лишним поводом протолкнуть регион в число «пилотных» — с передачей части федеральных полномочий в сфере промполитики области.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бурматов станет министром?

Говорят, что председатель комитета по экологии Госдумы РФ Владимир Бурматов очень смело вел себя на совещании в Челябинске с министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским. Сплетники уверяют, что Бурматов довольно резко возражал министру, когда был не согласен с ним, и имел свое мнение по определенному поводу. Его резкость удивила все присутствующих. После этого появились слухи, что Владимир Бурматов перейдет после президентских выборов на работу в Министерство природных ресурсов РФ, а, может, и займет пост руководителя.

Будущий глава Минприроды был в Челябинске

Более проницательные считают, что если и будет смена руководства в Минприроды РФ, то пост министра займет другой человек. Замминистра, руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров на совещании в Челябинске, рассказывают сплетники, продемонстрировал более высокую, чем Донской, осведомленность в том, как промышленные предприятия хитрят с показателями по выбросам. Все заметили, как удивило это министра. Уже пошли разговоры, что Артем Сидоров сменит Донского, чтобы говорить с загрязнителями более жестко, чем это было до сих пор.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курятников уедет в Москву?

А еще болтают, что если Артем Сидоров станет федеральным министром, в Росприроднадзоре будут кадровые подвижки. По слухам, одну из должностей в центральном аппарате ведомства могут предложить руководителю управлению Роспотребнадзора по Челябинской области Виталию Курятникову. В кулуарах к таким перспективам относятся по-разному. С одной стороны, всем помнится конфликт Курятникова с областными властями и особенно с бывшим министром экологии региона Ириной Гладковой. С другой стороны, после того, как экологию стал курировать вице-губернатор Сергей Сушков, отношения выравниваются. Стороны договариваются сотрудничать и не дублировать друг друга. И неизвестно, как все сложится, если Курятникова заберут в Москву.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Климов улучшил позиции

Говорят, что во время приезда Сергея Донского очень хорошо проявил себя вице-губернатор Олег Климов. По тем сферам, что курирует — общественная безопасность, областное имущество. Он так браво отчитывался по всем вопросам, когда таковые возникали, что все сейчас же вспомнили о его генеральском прошлом. Уже пошли разговоры, мол, Климов передумал уходить и старается доказать свою полезность. Но, говорят в кулуарах, не факт, что ему это зачтут. Слишком неприглядная картина вскрывается сейчас в главном управлении лесами, которое Климов курировал раньше.

Депутаты ищут «крысу»

Болтают, что на заседании фракции «Единой России» в гордуме Челябинска устроили «разбор полетов». Руководство ищет тех, кто является источником информационных утечек из кулуаров. «Мы только подумаем, а потом уже читаем в слухах на „URA.RU“!», — бушевали некоторые депутаты. В итоге всем жестко сказали: еще один «слив», источника вычислят и устроят ему такую взбучку, что мало не покажется. Депутаты послушали, покивали. А когда вышли, стали «трубить» об этом всему городу, тем самым инициировав очередную утечку информации.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шумаков остался без поддержки

Депутат Советского райсовета Челябинска Сергей Шумаков остался без поддержки своих влиятельных покровителей. Драка с коллегой из Калининского райсовета Кириллом Чиглинцевым лишь стала детонатором. Шумаков в тот день не только побил другого депутата, но и откровенно нахамил одному из полукриминальных бизнесменов, своему бывшему покровителю. После этого попытался прикрыться новыми связями. В итоге от него отвернулись и одни, и другие. А неприятности депутата могут завершить его политическую и бизнес-карьеру.

Силовики чистят защитников природы

Похоже, что показания на экс-руководителя Верхнеуфалейского лесничества Александра Лукьянова, входящего в структуру главного управления лесами региона, дал Эльдар Гайнутдинов. Тот самый начальник отдела государственного лесного реестра управления, чтоб был задержан месяц назад за получение мелких взяток. Лукьянов же был задержан еще летом прошлого года за взятку в 200 тыс. рублей. И вот теперь, после ареста Гайнутдинова, вскрылся новый эпизод на Лукьянова, уже на три миллиона рублей. «Эльдар заговорил!» — судачат в управлении и гадают, какие еще могут открыться секреты, и как это ударит по руководителю Виктору Блинову, которого вот-вот отправят в отставку за слабый контроль.

Ильич собрал вещи

Говорят, что начальник отдела по борьбе с терроризмом и защите конституционного строя (отдел БТ) управления ФСБ по Челябинской области Владимир Борисов уже забрал вещи из своего кабинета. Формально Борисов в отпуске, но теперь всем стало ясно, что Ильич, как его называют элиты, на работу он не вернется. Все окончательно поверили — «серый кардинал», пересидевший нескольких генералов, самый грозный «чекист» действительно уходит в отставку. На его место ждут «варяга».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заневский подставил Ковригина…

В администрации Чебаркуля переживают скандал, связанный с изгнанием директора МКУ муниципального казенного учреждения «Благоустройство», депутата горсобрания Александра Кузнецова с аппаратного совещания в мэрии. И.о. замглавы Юрий Заневский обвинил его в голосовании против отчета градоначальника Сергея Ковригина, получившего «неуд» по итогам работы за прошлый год. В администрации говорят, что сам шеф не хотел продолжать скандал, а, напротив, планировал хотя бы попытаться выстроить отношения с местными парламентариями. Поскольку два «неуда» подряд ведут к отставке мэры. Но Юрий Заневский, устроив перепалку с Александром Кузнецовым и выгнав того с аппаратки, оказал главе «медвежью» услугу. Теперь депутат пойдет войной и на одного чиновника, и на другого. Победителей в этом конфликте не будет.

…, но были основания

Между тем болтают, что пожалуй только один чебаркульский депутат Александр Кузнецов чист в своих намерениях. За другими депутатами стоит третья сила, из другого города. По слухам, в Чебаркуле «мутит воду» миасский депутат Фатих Мамлеев. Якобы он «положил глаз» на два муниципальных предприятия в Чебаркуле, вот и пытается «скинуть» Ковригина. По слухам, Мамлеев пытался договориться об этом и с Ковригиным, и с Заневским, но получил отказ. Эта активность так рассердила силовиков, что они всерьез подумывают заняться историей с той землей, якобы сельхозназначения, что получил Мамлеев и нарезал на дачные участки, распродав VIP-персонам. «Мало ему своих проблем в Миассе, еще и в Чебаркуль лезет!» — сердятся люди в погонах.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэру Миасса устроили нагоняй из-за Мурашкина

Мэр Миасса Геннадий Васьков получил очередной втык от областного руководства. Представитель «Турбазовских» Владимир Мурашкин попытался откровенно наехать на директора одной из баз отдыха. Предложил ему услуги в постройке газопровода, назвав астрономическую сумму. Причем Мурашкин заявил, что действует от имени Геннадия Васькова. Директор оказался не из пугливых и послал Мурашкина «лесом». Тот в ответ перекопал дорогу к базе. Тогда директор пожаловался собственнику, очень высокопоставленному депутату из Челябинска. Депутат пришел в областное правительство и рассказал обо всем.

Говорят, один из руководителей области тут же позвонил Васькову и устроил разнос: «Достал ты всех со своими „турбазовскими“!». Васьков заверил, что уже давно не контактирует с Мурашкиным и тем более не давал ему никаких поручений. Вполне возможно, что Мурашкин просто козырял именем мэра, а Васьков действительно от него шарахается. Но, говорят сплетники, Мурашкин, как и прежде, чувствует себя в мэрии как дома, заходит во все кабинеты, кроме главы города. Его машину часто видят на заднем дворе администрации.

Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Валишин может «отскочить»

Говорят, что глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин может избежать наказания по обвинению в превышении должностных полномочий. Это произойдет, если статью переквалифицируют на «халатность» и наступит срок давности. Или адвокаты докажут, что глава района, когда в 2013 году подписывал землю в скандальном дачном поселке на берегу Увильдов, действовал в рамках закона, а «накосячили» другие исполнители из Росимущества и главного управления лесами региона. Еще говорят, что предполагаемую «силовую зачистку» района, как это было в соседнем Кунашакском, хотят притормозить. Мол, Валишин, в последние годы «взялся за ум» и очень старается. Но, на всякий случай, рассматривают кандидатуры на его замену.

Таксисты ищут штабы кандидатов

Болтают, что челябинские таксисты озаботились адресами местных штабов кандидатов в президенты РФ. Рассказывают, что один их коллега ездит по городу с наклейками в поддержку одного из кандидатов. «Его поддерживаешь?» — спросили таксисты. «Да прям!» — ответил тот и рассказал, как подвозил одного клиента и тот предложил ему деньги, если тот обклеит машину агитками. Клиент не обманул и заплатил. Теперь таксисты ищут штабы, чтобы предложить свои услуги и получить дополнительный заработок.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А в Озерске ищут бабушек-агитаторов

Между тем в Озерске депутат-коммунист Александр Откупщиков уговаривает бабушку со своего округа вывесить на балконе баннеры с Павлом Грудининым. По слухам, сначала он предложил сделать это «за идею», но старушки отказались. Откупщиков обещает заплатить, но бабушки пока раздумывают. Боятся, что их обманут и просят «деньги вперед».

Экс-прокурор никому не нужен

Говорят, что после своей отставки с поста прокурора Каслей Павел Филатов пытался получить адвокатскую лицензию. Но у него ничего не получилось. То ли подвело незнание закона, то ли были другие основания. Филатов хотел устроиться в районную администрацию. По слухам, для него освободили ставку начальника юридического отдела. Но и это назначение откладывается. Оказалось, что трудоустройством бывшего прокурора никто заниматься не хочет. Филатов, после того как ушел на пенсию, никому не интересен. По слухам, экс-прокурор очень расстроен, потому как считает, что некоторые элиты ему много чем обязаны.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Назаров чуть не расколотил раздевалку «Трактора»

Говорят, после того, как челябинский «Трактор» одержал вторую победу на нижнекамским «Нефтехимиком», тренер проигравшей команды Андрей Назаров был в ярости. По слухам, он так орал на своих игроков в раздевалке, что было слышно на всю ледовую арену. Такие шумные разборки Назарова с командой давно не редкость. Но, вероятно, на этот раз было нечто покруче. После того, как «Нефтехимик» покинул арену, гостевую раздевалку обнаружили в разгромленном состоянии. «Как будто тут драка была!» — удивились челябинцы.

Слухи Тюменской области

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Из-за пожара в бане тюменцы вспомнили о высотке у ЦУМа…

Пожар в скандально известной тюменской «круглой бане» вызвал новую волну слухов. Злопыхатели стали поговаривать, что на этот участок в центре Тюмени положили глаз авторы «башни Моора», которым не удалось протащить на публичных слушаниях вопрос о стройке около ЦУМа. «Но те, кто распространяет такие слухи, забывают о красной линии, которая проходит как раз по бане, — уверены слухачи. — Так что эта сплетня запущена для отвода глаз и отвлечения внимания населения. А в это время под шумок продавят разрешение на увеличение этажности стройки у ЦУМа».

…, а во всем виноваты общественники

Слухмейкеры утверждают, что после пожара в круглой бане в тюменском Желтом доме очень обозлились на общественников, которые и с инициировали в 2016 году перевод бани в выявленный объект культурного наследия. Дескать, если бы не движение общественников по защите памятника архитектуры, давно на его месте был бы конгресс-холл со стенами круглой бани. «Ага, — парируют общественники, — если бы не мы, на месте круглой бани давно была бы парковка». А бане все равно, она горит и разрушается.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тюменская КПРФ будет переформатирована после выборов…

В тюменской политической тусовке ползут слухи, что после выборов президента может быть полностью переформатирована КПРФ. Серьезные изменения грядут и в других регионах. Злопыхатели уверяют, что сейчас идет поиск людей, которые разделяют партийные идеалы, но по той или иной причине не вписались в действующую структуру. «В Тюмени ставку делают на Юрия Рябцева, — уверяют сплетники. — После партийной реформы его восстановят через ЦК КПРФ и поставят на одну из руководящих должностей в обкоме».

…, а пока продолжается раскол из-за Грудинина

Слухачи в кулуарах гордумы Тюмени шепчутся о том, что Динар Абукин, столь яростно поддерживая кандидата от КПРФ Павла Грудинина, получил серьезный удар по авторитету после многочисленных разоблачений о счетах и золоте «красного» лидера партийцев. «Грудинин-то сыграет свою роль на выборах и отойдет в тень, а Абукину с этим как-то придется жить», — с сочувствием качают головами думские сплетники.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюмени грозит передел рынка

В Тюменской области ходят слухи, что АИЖК скоро запустит агрегатор по продаже недвижимости, который убьёт все конкурирующие порталы риелторских агентств и иные агрегаторы. В связи с этим очень известная тюменская риелторская компания активно «наседает» на свою дочку, которая работает в сфере развития IT и, по сути, должна сделать некий интернет-продукт, способный затмить все существующие порталы по продаже недвижимости, в том числе «2Дом. Клик» и «ЦИАН». Однако в спину риелторам дышит АИЖК, которое готово взять бразды правления рынком недвижимости в свои руки. А что? Ипотеку выдает, земельные участки под строительство многоквартирных объектов продает, обманутых дольщиков защищает. Осталось только прибрать к рукам риелторский бизнес. Слухачи радостно потирают руки, в Тюмени грядет передел рынка, а значит, не будет скучно.

Тобольск возмущен итогом «дела врачей»

По слухам, тоболяки очень возмущены отказом в возбуждении уголовного дела на замглавврача местной больницы Анатолия Смоляренко после резонансного приговора травматологу Игорю Софронову. «Суд признал, что травматолог виноват в смерти пациента, но ведь медики давали показания, что руководство приказало им подделать документы в карте больного, — якобы шепчутся горожане. — А теперь добиться наказания можно только одним способом: отказ следователей должна обжаловать в прокуратуру вдова погибшего мужчины. Правда, ей об этой возможности, скорее всего, никто не сказал».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мазуру напомнили про грядущие выборы

Главе Тобольска Владимиру Мазуру, по убеждению наблюдателей, следовало бы напомнить о необходимости снизить социальную напряженность накануне выборов. «Город из-за метели будто на осадном положении, по улицам ни пройти, ни проехать, расчистили только улицу Ремезова, по которой глава ездит на работу, и техника исчезла, как сон, — якобы негодуют горожане. — У нас сибирский город, и в 21 веке уже можно придумать, как избежать коллапса из-за такого невероятного для наших широт явления, как снег».

Ишимцы позавидовали жителям Ямала

Говорят, что Ямалу повезло с новым руководителем Нацгвардии — на эту должность назначен выходец из Ишима Александр Борисенко. «Жаль, не к нам его работать направили, — якобы сетуют ишимцы. — Отличный парень, не интриган, работал в свое время в УБОП. Но сюда назначать, видимо, побоялись: он же всех в Ишиме как облупленных знает».

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Афера «Гордость нации» не ушла из Тюмени, а затаилась

Сплетники утверждают, что в одной из тюменских школ, чтобы «раскрутить» проект «Гордость нации», учителя собрали аж 500 учеников в актовом зале. Говорят, что учителя не по своей воле приглашали учеников в проект, а было распоряжение сверху. Организаторы мероприятия уже подсчитывали миллионы (участие в проекте стоило 14000 рублей). Но какого же было их удивление, когда на регистрацию в ЖК «Железнодорожник» пришло всего 50 детей с родителями. Оценив обстановку, организаторы проекта хотели «отбить» хотя бы аренду и попросили участников заплатить первоначальный взнос, но согласилось всего два человека, которые отдали 6000 рублей. После мероприятия активисты проекта ринулись к чиновникам за поддержкой, но те, говорят, отказали. Теперь организаторы «Гордости нации» взяли паузу, скоро начнут продвигать новый проект «Яркие мы».

Слухи ХМАО

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Комарова поужинала с Симановским

Поговаривают, что во время своего последнего визита в российскую столицу губернатор Наталья Комарова отужинала с совладельцем «НОВАТЭКа» Леонидом Симановским. Сплетники тут уже увидели в данном шаге сигнал: бизнесмен вновь заинтересовался ХМАО, и, возможно, стороны обсуждали какие-то совместные проекты. Однако слухачи в правительстве уверяют, что ужин — не более чем жест вежливости. Симановский в свое время оказал Комаровой ряд жизненно важных услуг.

Шаповал ищет нового помощника

Ходят слухи, что заместитель губернаторы Югры по строительству Дмитрий Шаповал решил расширить пул собственных помощников и сейчас как раз ищет подходящего сотрудника. При этом, что интересно, в должностные обязанности помощника не будут входить вопросы, связанные с блоком энергетики и ЖКХ. Вместо этого новый сотрудник якобы должен обладать навыками работы с открытыми и закрытыми базами данных, иметь связи в правоохранительных органах.

Агломерации в Югре не будет?

В чиновничьих коридорах все чаще звучит сплетня, что никакой агломерации, по крайней мере, в ближайшие годы в ХМАО не будет. Говорят, якобы сейчас представителями нескольких территориальных элитарных групп активно лоббируется идея, что объединение муниципалитетов сделает только хуже. По слухам, ряд членов правительства Югры с этой мыслью уже согласились, а вот губернатор Наталья Комарова пока что настроена решительно. «Скорее всего, Наталье Владимировне представят документы, что это нецелесообразно, например, экономически. Или невозможно из-за законодательства. Хотя победу, конечно, инициаторы этой истории празднуют рано», — скептически настроены слухачи.

Викторина не поможет. Власти ХМАО ищут новый способ поднять явку

Говорят, в правительстве ХМАО поступила свежая социология с неутешительными данными — викторина с дорогими призами не повлияла сильно на прогнозы по явке. В ряде крупных муниципалитетов Югры она по-прежнему рискует оказаться угрожающе низкой, на уровне 40-50%. По слухам, в Белом доме региона сейчас едва ли не ежедневно проходит мозговой штурм на тему — как повысить активность избирателей, но при этом избежать претензий со стороны ЦИК. Говорят, якобы чиновники все чаще склоняются к тому, чтобы разрешить мэрам использовать адмресурс и нагнать на участки бюджетников. «Схема отработана, люди привыкли. Если жалоб не будет, то в Москве и не заметят. Логика примерно такая. Кстати, в некоторых городах уже обязали бюджетников, не дожидаясь указаний из центра», — делятся слухмейкеры.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Лидеры ОНФ в Югре получили «по шапке» за подчиненных

В кулуарах обсуждают подозрительно низкую активность экспертов ОНФ ХМАО. Говорят, якобы после череды скандалов, связанных с критикой от «фронтовиков» в адрес властей округа и некоторых муниципалитетов, руководителям регионального отделения пришло указание из Москвы притихнуть самим и усмирить рядовых экспертов. Говорят, это связано не только с предстоящими выборами, но и в целом с нежеланием центрального аппарата ОНФ выглядеть оппозиционной структурой.

Шептун стал разменной монетой в конфликте Югры и Ямала…

По слухам, скандал с кумовством в совместном предприятии властей «тюменской матрешки» «Северречфлот» — не что иное, как спровоцированный и управляемый конфликт. Якобы за ним могут скрываться власти ХМАО, заинтересованные в отстранении от руководства предприятием ставленника правительства ЯНАО Сергея Шептуна. Сейчас на предприятии объявлена проверка, и югорская сторона якобы категорично настаивает на самых кардинальных мерах.

…, а его сын уже написал заявление на увольнение

Говорят, что сотрудник «Северречфлота» Владимир Соломатин, который якобы приходится Сергею Шептуну сыном, уже написал заявление на увольнение по собственному желанию. Помимо него, по данным бунтовщиков, на предприятии трудятся еще 13 родственников и близких знакомых гендиректора.

Ботвинкина забросали жалобами на школы и гимназии

Сплетники в прокуратуре отмечают резкий всплеск жалоб на учебные заведения региона. Югорчане жалуются на любую мелочь, которая покажется им странной — даже на косые взгляды со стороны педагогического состава. Предполагается, что поводом для обострения стали многочисленные истории о школах, тиражируемые в СМИ. Например, секс-скандал в православной гимназии, а также поножовщина между школьниками Советского.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В ХМАО нашли владельца очередного анонимного портала

Говорят, якобы в ХМАО вычислили хозяина портала «Голос Югры». Этот ресурс появился в начале 2018 года, никаких данных о владельцах и авторах на сайте издания указано не было. Портал освещает центральные события западной части региона, а также активно публикует материалы, направленные против коммунистов. По самой популярной версии, ресурс принадлежит депутату Думы ХМАО от «Единой России» Андрею Осадчуку. Слухачи шутят, что истинный владелец даже особо не скрывался. «Открываем „Голос Югры“ — хвалебная ода Осадчуку, компромат на коммунистов, потом опять ода, потом опять компромат и так до бесконечности. Кто хозяин? Явно не Грудинин», — улыбаются сплетники.

Шмонин под арестом монтирует клипы про чиновников

Ходят слухи, что создатель скандального портала «Чиновник.Ру» Эдуард Шмонин, находясь под домашним арестом, увлекся видеомонтажом. Сплетники рассказывают, что бизнесмен выдумывает различные смешные истории, озвучивает их, а после совмещает звук с кадрами из популярных фильмов или сериалов. Говорят, Шмонин уже договорился с рядом площадок о дальнейшем распространении своего контента. Якобы первые труды создателя портала уже опубликованы в анонимных телеграм-каналах.

Борьба с наркомафией вызвана переделом рынка

Неожиданное объяснение получила объявленная в ХМАО война аптечной наркомании. Говорят, якобы активность общественников хорошо оплачена одним из участников рынка продажи лекарств. Рассказывают, что одна из сетей аптек таким образом хочет расправиться с конкурентами. По слухам, в правительстве это уже поняли и не собираются принимать какие-то резкие шаги.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В службе безопасности ЮГУ работают уголовники

По слухам, среди сотрудников службы безопасности «Югорского государственного университета» обнаружен ранее судимый сотрудник. Якобы при трудоустройстве он предоставил работодателю ложные сведения о себе. Сейчас рассматривается вопрос об его увольнении.

Чиновники Югры отказываются от внедорожников…

По слухам, в округе появляется новая мода — чиновники якобы начинают отказываться от больших внедорожников в пользу седанов бизнес-класса. Это объясняется якобы не только попыткой сэкономить, но и желанием получить максимальный комфорт. Говорят, что зачинщиком новой моды стал Ханты-Мансийск, где ряд окружных чиновников уже пересели в седаны. «Обслуживание дешевле, парковка проще, бензина ест меньше. А если сравнить начинку — в современных седанах она в чем-то даже лучше», — говорят слухачи.

…, а Клец пересядет на кабриолет

Если верить слухам, необычный способ поздравить дам с 8 марта придумали в думе Нижневартовска. Говорят, что председатель собрания Максим Клец планирует проехаться по городу на автобусе-кабриолете и по ходу дарить цветы всем женщинам на остановках. Организаторы рассчитывают таким образом завоевать сердца представительниц прекрасного пола.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Барсову предложили членство в оппозиционной партии

По слухам, бывшему депутату Сургута и экс-члену «Единой России» Евгению Барсову предложили партбилет «Справедливой России». Говорят, инициатором этого стал лидер «эсеров» Михаил Сердюк, лично разговаривавший с Барсовым о его дальнейшей политической карьере. Слухачи уверяют, что Барсов пока что отказался, но взял время подумать. «Евгений Вячеславович сейчас отдыхает — летает на своем самолете, просто много гуляет, проводит время с детьми. Возвращаться в политику пока не хочет, но все может измениться», — считают сплетники. Напомним, Сердюк ранее выкупил бизнес Барсова.

Новая звезда российского кино снимет свой новый фильм в Югре

По слухам, режиссер Александр Хант («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») дал согласие поучаствовать в югорском кинематографическом проекте «Были» и снять фильм про Фармана Салманова. Мало того, Александр Хант свою следующую большую картину планирует снимать в Югре. О чем она, пока тайна. Однако режиссер якобы уверен, что в округе проектом заинтересуются и помогут в работе над кино.

Слухи ЯНАО

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Ямале полились предвыборные деньги

На Ямале заметили активность в муниципалитетах, куда успел доехать губернатор Дмитрий Кобылкин. На вверенных ему территориях губернатор старается провести по два дня. Кроме традиционных и обязательных торжественных мероприятий и встреч с коллективами главы региона, члены делегации, сопровождающие губернатора, проводят свои рабочие встречи.

Главным поводом являются предстоящие выборы. Говорят, что окружные чиновники привезли с собой результаты предварительных замеров избирательной активности в регионе. Пока, по информации слухачей, в крупных муниципалитетах округа явка едва дотягивает до 60%. Это сильно отличается от желаемой — почти в 90%.

Потому после отъезда губернатора в муниципалитетах наблюдается повышенная активность. Все силы брошены на повышение явки. Все ответственные за явку чиновники получили авансы, а кое-кто нагоняи. Кому-то подвезли подмогу в виде специалистов. Как говорят, слухачи, деньги на реализацию любых идей, направленных на повышение явки — вообще не вопрос! Лишь бы это привело к желаемому результату — явки в 89,7% в целом по округу.

«Лидера России» из Нового Уренгоя пророчат на замену Костогризу

Фото пресс-службы правительства ЯНАО (во вложении к письму)

В администрации Нового Уренгоя активно обсуждают недавнее назначение финалиста конкурса «Лидеры России» Алексея Горпинченко. Наблюдатели полагают, что усиление команды главы Ивана Костогриза человеком из «Газпрома» произошло не просто так. Якобы ему готовят замену. Молодой, перспективный и успевший отличиться Горпинченко в будущем может смело претендовать на этот пост.

Однако с такими выводами согласны далеко не все. Слухмейкеры подмечают, что в «Газпроме» Горпинченко был на вторых ролях. В администрации на него свалят кучу бумажной волокиты, с которой не справились старые заместители. Но вырасти до главы города ему не светит. По крайней мере не в обозримом будущем. Инсайдеры в окружном правительстве тоже подмечают, что планов по замене Костогриза у них не было. Несмотря на некоторые нарекания к нему, с работой он сплавляется и поддерживает необходимые отношения с нефтегазовыми компаниями. Да и на пенсию Иван Костогриз пока не собирается.

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Елена Лаптандер снова зарабатывает пением

Говорят, то депутату регионального Заксобрания Елене Лаптандер наскучили парламентские будни. Бывшая «Жемчужина Ямала» решила вспомнить о своем вокальном таланте и снова зарабатывать на жизнь голосом. Слухмейкеры утверждают, что она гастролирует по всему региону вместе с проектом «Живем на Севере» отнюдь не по доброте душевной. За участие в масштабной пропагандистской компании и активную рекламу ее в своих соцсетях Лаптандер получила приличный гонорар. К сожалению, сумму источники не называют. Но, говорят, дороже, чем Лаптандер, региональному бюджету обошлись только выступления известного на весь Ямал московского певца и композитора Игоря Корнилова. А недавно «Жемчужина Ямала» стала еще и куратором проекта «ЕР» и теперь дает мастер-классы по сценическому мастерству для ямальских детей. И тоже не бесплатно.

Власти недовольны активным оленеводом-«грудининцем»

Известный на Ямале активист из числа коренных народов Ейко Сэротэтто, по слухам, встал комом в горле у местных идеологов. Власти округа, и в частности Ямальского района, ломают голову, как бороться с ярым оппозиционером. Уже месяц Ейко, наряженный в красную малицу, разъезжает по стойбищам оленеводов и агитирует за кандидата Грудинина. И претензии местной власти даже не в том, что он представляет оппозицию, а в том, что активист использует «скользкие» технологии агитации: призывая голосовать за своего кандидата, Ейко, по слухам, «поливает грязью» все остальных. А заодно настраивает местное население против региональных властей и против губернатора Дмитрия Кобылкина.

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Свинцова — главный адресат поздравлений на 8 марта

В преддверии Международного женского дня в правительстве Ямала царила легкая праздничная атмосфера, не предрасполагающая к активной работе. В кулуарах звучали поздравления для милых дам. А к кабинету главы департамента финансов Ямала Альбины Свинцовой выстроилась целая очередь из желающих поздравить даму лично. Слухачи ехидничают, что в этот день ее посетили чуть ли не все высокопоставленные мужчины ямальского правительства. И все они несли роскошные букеты в надежде ухватить чуть больше для своего ведомства при следующей дележке ямальского бюджета.

Дезинформация о перестановках в СМИ всех запутала

Неделю назад муниципальный медиахолдинг Ноябрьска НТИА МИГ вздрогнул от вброса телеграм-канала «Мало Ямала», авторство которого приписывают журналистам, близким к департаменту внутренней политики ЯНАО. Речь о сообщении, что главред Пурпейской телекомпании Ирина Стебачева может стать руководителем ноябрьского телеагентства. Говорят, месседж был адресован не Ноябрьску, как поняли адресаты сообщения. Целью было попугать руководство окружной телерадиокомпании «Ямал-Регион».

Сибирскую язву на Ямал завез иностранный шпион

На Ямале ходит странные слухи об одном иностранном туристе, который приезжал на полуостров незадолго до вспышки сибирской язвы. «Вел себя очень странно: в отличие от других туристов, не просил „экзотики“, ничего не фотографировал, зато попросил свозить его на противочумную станцию и посетил ряд стойбищ», — рассказывает человек, знакомый с теми, кто обслуживал поездку этого туриста. Говорят, что ФСБ было в курсе этого визита, но задерживать странного туриста никто не стал: ему дали возможность спокойно уехать. А вскоре на полуострове началась эпидемия.

Слухи Пермского края

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Решетников возвращается к медицине

Ходят слухи, губернатора Пермского края Максима Решетникова весьма озадачила нездоровая активность, возникшая вокруг реформы здравоохранения. Вроде бы происходят масштабные преобразования, внешне все выглядит позитивно, а при этом возникают протесты, появляется критика со стороны общественников.

Говорят, Решетников намерен вернуться к тому, с чего начинал: будет лично смотреть документы, касающиеся медицины, допрашивать министра и ездить по поликлиникам. Развитие здравоохранения все-таки было заявлено приоритетным направлением в работе губернатора, поэтому необходимы очевидные результаты работы.

Политов стал активен

Поговаривают, «политический» заместитель главы администрации губернатора Леонид Политов старается избавиться от образа «тихого» чиновника, избегающего лишней работы. В последнее время замглавы активен, ведет организационную работу перед выборами президента.

Впрочем, шептуны утверждают, что Политова уже не воспринимают всерьез. Якобы он упустил массу времени и проигнорировал многих представителей пермской политической элиты. Обиженные больше принципиально не общаются с чиновником.

Пучко устал от территорий

Слухмейкеры сообщают, что директор территориального департамента администрации губернатора Дмитрий Пучко всеми силами пытается выстроить отношения с главами муниципалитетов. Но получается это лишь время от времени. Многие главы якобы относятся предвзято к Пучко, потому что он приехал из Москвы, периодически путает территории Прикамья, не знает их специфики.

Сплетники-чиновнки рассуждают, что Пучко все же не очень подходит для взаимодействия с территориями, да и сам он якобы разочарован. Но, может быть, именно Пучко после выборов станет новым главой администрации губернатора?

Администрация губернатора «вычеркивает» депутатов Госдумы

По слухам, чиновники администрации губернатора ввиду приближающихся выборов президента уже задумались и о кампании 2021 года — выборов в Госдуму, прежде всего. Как говорят, депутатов-списочников не обсуждали и отдали тему на откуп партиям. Беседу посвятили одномандатным округам.

У Пермского края в Госдуме четыре депутата-одномандатника. В администрации якобы уже сложилась однозначная позиция, что нельзя допустить переизбрания Дмитрия Скриванова и Дмитрия Сазонова. Первого, как говорят, рекомендуют «отсеять» федеральные власти. А второго якобы почему-то опасается сама администрация, особенно в последнее время. Про самого влиятельного депутата Игоря Шубина и говорить нечего. Политику 62 года, многие полагают, что он сам откажется от выборов в 2021 году. И остается Алексей Бурнашов, к которому власти региона в целом относятся позитивно.

Открытым остается вопрос, кому отдадут одномандатные округа в 2021 году. Многие уже сейчас полагают, что это будут политики-«варяги», которым трудно выиграть выборы в своих регионах.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Скриванов веселит пермскую элиту…

Хитом этой недели стало появление депутата Госдумы Дмитрия Скриванова в новом амплуа. Парламентарий теперь стал «колумнистом» газеты «Звезда». На ее страницах политик рассуждал о послании президента. Но публикация вызвала бесконечные шутки и сарказм. Дело не в теме — у журналистов, филологов, бывших помощников депутата, его оппонентов и соратников есть свои причины для смеха.

Впрочем, во многих случаях ирония заключается в том, что два года назад Скриванова считали потенциальным губернатором, но его команда с таким шумом провалила выборы в Заксобрание и допустила столько ошибок, что теперь политик может быть лишь колумнистом, причем только в своей газете.

… и злит учителей

Слухачи уже два месяца обсуждают, что через заместителя главы администрации Перми Людмилу Гаджиеву учителей и воспитателей принуждают подписываться на газету «Звезда» Дмитрия Скриванова. Но, как оказалось, план по «захвату» бюджетников гораздо коварнее.

Шептуны доносят, что в действительности подписку на газету покупают не сами педагоги, а школы и детские сады — под видом «подарка» сотрудникам. Причем, как говорят, пару-тройку раз «Звезду» действительно приносили в школы и детсады, но потом прекратили.

История вызывает сразу ряд вопросов. Уместно ли на бюджетные деньги покупать газету, популярность которой все последние годы падает? В курсе ли ситуации глава Перми Дмитрий Самойлов? Почему перестали приносить газету? А может быть, ее тираж в три раза ниже заявленного? Шептуны ждут ответа на все эти вопросы.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Самойлов рекламируется за счет выборов

Слухачи доносят, что неоднозначную реакцию в Перми вызвала задумка главы города Дмитрия Самойлова. Дело в том, что от его лица ведется поквартирный обход: женщин поздравляют с 8 марта, раздают им открытки с подписью мэра. Но эти же волонтеры тут же призывают прийти на выборы президента и вручают информационные материалы о кандидатах.

Сплетники не берутся прогнозировать, насколько позитивно такое участие Самойлова повлияет на желание пермяков идти на выборы. Но зато акция точно повысит узнаваемость кандидатов и самого мэра.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Окунев нацелился на губернатора

Как говорят, лидер движения «Выбор» Константин Окунев, воевавший с предыдущими губернаторами Олегом Чиркуновым и Виктором Басаргиным, нацелился и на Максима Решетникова. Политику якобы надоело бороться за права дольщиков, поэтому он готовит удар непосредственно по главе региона и не только в социальных сетях.

Шутники рассуждают, что для Окунева уже не имеет значения, кто занимает пост губернатора. Достанется любому. А потом и следующему.

Грудинин передумал ехать в Пермь

Слухачи утверждают, что директор Совхоза имени Ленина, кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин отказался от поездки в Пермь. Судачат, что изначально он очень хотел посетить столицу Прикамья и встретиться с местными обманутыми дольщиками (они записали видеообращение к Грудинину). Но не сложилось.

Грудинин якобы получил отрицательный отзыв от своего доверенного лица — экономиста Юрия Болдырева. Последний побывал в Перми и якобы остался крайне недоволен работой местного штаба и организацией мероприятий. Не исключено, что в итоге отказ Грудинина от поездки станет ударом по руководству регионального отделения КПРФ.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Агишевой мешают вступить в партию

Многие давно уверены, что депутат Пермской городской Думы Надежда Агишева вступила в «Яблоко». Ведь заявление в партию она подала несколько месяцев назад. Однако, по слухам, народную избранницу «яблочники» до сих пор не приняли.

По разговорам, заявление должна рассмотреть лидер регионального отделения «Яблока» Ольга Колоколова. А она якобы медлит, потому что Агишевой вполне по силам возглавить «ячейку». Ходят слухи, Агишева уже сообщила о сложившейся ситуации основателю «Яблока» Григорию Явлинскому в день его приезда в Пермь. Политик вроде бы обещал разобраться сразу после президентских выборов.

Репин противится режиму

На этой неделе министерство строительства и архитектуры Пермского края начало разбираться с коллективной жалобой пермских застройщиков, адресованной губернатору. Девелоперы писали, что в отрасли невозможно работать из-за отказов чиновников выдать разрешения на строительство.

Поговаривают, ключевую роль в этом бунте играет владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин. Его компания якобы подавала «кривые» документы в мэрию Перми. Чиновники просили переделать, но застройщик вносил лишь минимальные правки и давал понять, что не намерен идти на поводу у властей.

Слухачи отмечают, что Репин — один из немногих крупных пермских бизнесменов, кто себя «сделал сам», а не получил бюджетные миллиарды во времена Олега Чиркунова. Владелец «Сатурн-Р» ничем не обязан ни власти, ни финансово-промышленным группам. Поэтому Репин может себе позволить не только свободно разговаривать с властями, но даже ставить им условия.

Самое интересное начнется, если Репин все же решится на открытый конфликт. Говорят, ему не очень понравилось, как члены правительства вели себя в прошлом году на его недостроенной ферме. Но тогда бизнесмен предпочел не портить настроение новому губернатору.

Минстрой РФ разберется в проблемах пермских дольщиков

Рассказывают, что регулярные протестные акции пермских обманутых дольщиков привлекли внимание Министерства строительства и ЖКХ РФ. Якобы после президентских выборов в Прикамье направится комиссия Минстроя РФ.

Как утверждают слухачи, федеральные чиновники намерены разобраться, действительно ли пермским дольщикам не помогают региональные власти. Или же в действительности регулярные акции — это всего лишь искусственные политические манипуляции.

Прокуратура мешает «клонам» в ЖКХ

По слухам, прокуратура намерена пресечь очередное клонирование крупных пермских управляющих компаний. Речь об УК «ТехКомфорт» и «Экво». Обе компании уже предоставили инспекции жилищного надзора протоколы о переходе всех домов к новым фирмам.

Говорят, у инспекции протоколы вызвали вопросы, поэтому документы отправили на проверку в правоохранительные органы. У «ТехКомфорта» все дома уже исключены из лицензии. А по «Экво» решение примут в ближайшее время.

Сплетники отмечают, что обе компании обслуживает расчетный центр «Сфера», бенефициаром которого является Олег Балашов. Последнему приписывают историю с публикацией аудиозаписи, на которой якобы этот бизнесмен хвастается связями с жилищной инспекцией, ФСБ и членами правительства Пермского края. Однако прокуратура в число «друзей», видимо, не входит.

В случае поражения «клонов» все дома, которые обслуживали «ТехКомфорт» и «Экво», скорее всего, выставят на конкурс.

Слухи Курганской области

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Рыжук сдал всех

Сплетники рассказывают, что арестованный начальник зауральского налогового управления Владимир Рыжук стал активно давать показания. По слухам, он «слил» компромат на многих высокопоставленных чиновников, в том числе не только на вице-губернаторов, но и на самого главу региона, который якобы договаривался с Рыжуком о налоговых льготах для отдельных предприятий. Однако пока неясно, что из этих показаний будет пущено в ход правоохранительными органами.

Главный налоговик лишился покровительницы

Проблемы у Владимира Рыжука, по данным сплетников, появились после того, как его покровительница в федеральной структуре налоговой службы лишилась своего места. «Он в Москву посылал регулярные транши, поэтому у наго был карт-бланш и вел он себя так нагло», — рассказывают слухачи. Злые языки утверждают, что, останься на своей должности покровительница зауральского налоговика, он бы легко избежал проблем.

Сухнева снимут?

Первый заместитель губернатора Виктор Сухнев, по данным сплетников, одним из первых может лишиться своей должности из-за показаний Владимира Рыжука. Слухачи уверяют, что Виктор Сухнев добивался освобождения от налогов для целого ряда предприятий в родном Каргапольском районе. В их числе сплетники называют кожевенный завод, нефтеперерабатывающий завод и другие организации.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Митрополит должен сгладить конфликты

Слухачи утверждают, что курганский митрополит Иосиф устал от конфликтов и мечтает перебраться из Зауралья в центральную часть России. Якобы он уже нашел подходящее место, но пока не может получить благословения от руководства РПЦ. «Ему сказали сначала уладить в регионе все конфликты. Потому так резво он начал разбирать гараж у кафедрального собора в Курган. Жаль, что остальные проблемы решить не так просто», — говорят злые языки.

В Кургане потеряли мусор

Слухмейкеры рассказывают о курьезной ситуации, которая произошла с руководителем курганского предприятия по вывозу мусора Эдуардом Шашковым. За ликвидацией скандальной свалки на «Синтезе» по приговору суда наблюдали приставы, они подтвердили, что все накопленное утилизировали на Шуховский полигон. А вот представители администрации города пытались доказать, что мусор не вывезен. Сплетники рассказывают, что его даже искали под землей с помощью экскаваторов, да так и не обнаружили.

В КГУ ищут желающих стать инженерами

В Курганском госуниверситете по просьбам промышленников открыли бюджетные места на инженерные специальности. Однако, по данным слухачей, не оказалось достаточное количество желающих их занять — школьники не хотят сдавать физику. Пытались решить эту проблему с помощью курсов, однако пришла новая беда — выпускники, которые хорошо сдали экзамены, разъехались в другие регионы. «Если бюджетные места будут пустовать, придется сокращать платные», — предупреждают о сложностях сплетники.

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