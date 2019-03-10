В Крыму, Краснодаре и Петербурге исчезнет 40% гостиничного бизнеса

Рост цен спровоцирует массовое закрытие хостелов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На прошедшей неделе Госдума приняла законопроект, запрещающий размещение хостелов в многоквартирных жилых домах. Закон вынудит уйти с рынка до 40% игроков гостиничного бизнеса, а цены на оставшиеся гостиницы резко взлетят, уверяют эксперты.

Хостелы — самый популярный тип размещения туристов в России. По итогам прошлого года в 50 крупнейших городах их число выросло на 83%. На конец 2018 года в стране насчитывалось 1570 хостелов. По словам председателя Лиги хостелов России Ольги Недорезовой, в отдельных городах в подобных мини-гостиницах размещается около половины всех приезжих. «В Москве это порядка 40%, в Питере, Крыму и Краснодаре — 80%», — заявила она «URA.RU». Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов оценивает долю хостелов на рынке в промежутке от 20 до 40% в зависимости от региона.

Половина хостелов располагается в жилом фонде Фото: Илья Московец © URA.RU

При этом лишь половина от всех хостелов располагается в жилом фонде и не попадает под требования нового закона, отмечает вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин. Им придется массово покинуть рынок или уйти в тень, отмечает эксперт.

Для туристов это обернется повышением цен, прогнозирует Недорезова. «Строить новые здания и брать дорогостоящие жилые помещения вряд ли получится у малых игроков рынка. Как итог — рост цен на сегмент недорогих гостиниц», — заключила эксперт.

При этом произойдет это уже в самое ближайшее время. Изначально при обсуждении документа предполагался переходный период, чтобы перевести помещения в нежилой фонд, отмечает член правления «Лиги хостелов» Евгений Насонов. «На это отводился год. Но в итоге по итогам третьего чтения эти нормы убрали», — сказал эксперт.

Законопроект вступает в силу с момента вступления публикации. Как показывает практика, документы, прошедшие третье чтение в парламенте, оказываются на столе у президента РФ в течение месяца. Так было, например, с пенсионной реформой.

Желающие сэкономить на проживании откажутся от поездок Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

После этого в России значительно сократится уровень внутреннего и внешнего туризма. Часть просто не приедет в Россию, уверена пресс-секретарь союза Российский союз туриндустрии Ирина Тюрина. «Они заселяются в хостелы, потому что не могут платить за нормальные гостиницы. Эта категория туристов будет просто потеряна. Например, в Петербурге в прошлом году побывало 7-8 млн туристов, из них 35% размещались в хостелах и мини-отелях. Теперь они просто не поедут, так как в сезон гостиницы там весьма дорогие», — рассказала она «URA.RU».

Свои убытки понесет и государство, замечает Недорезова. «Предполагаемая сумма налоговых отчислений с этого сегмента рынка недвижимости в 2019 году должна была составить 16 млрд рублей. В итоге этих денег не будет», — заявила она. В Минэкономразвития потери малого бизнеса оценили в 4 млрд рублей.