Священник: грешно ли есть куличи до Пасхи

Священник Савченко: есть куличи до Пасхи не самый большой грех
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Подготовка к Пасхе. Екатеринбург, кулич, пасха, роспись, кондитерское производство, православие
Священник Савченко заявил, что есть куличи до Пасхи не самый большой грех Фото:

Скоро православный праздник Пасха. До него осталось больше недели, а пасхальная выпечка уже появилась на прилавках магазинов. Есть куличи до Пасхи не сильно грешно, но стоит подождать до праздника. Этим поделился священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко в беседе с Пятым каналом.

Грешно ли покупать и есть куличи до Пасхи

«Конечно же, христианам не следует есть кулич до того, как придет Пасха. Все-таки следует дождаться Пасхи самой. Ну, если кто-то купил и съел кулич, кто не постится, наверное, это далеко не самый большой грех в его жизни будет», — заявил священник. Он отметил, что, пускай кулич является символом христианской Пасхи, его можно есть всем, вне зависимости от вероисповедания.

Савченко также заявил, что если вы заранее купили кулич и он зачерствел, то не бойтесь его выбросить. Это допустимо, как и к остальной еде.

Дорогие красивые куличи на Пасху

Вопрос о дорогих и богато украшенных куличах также был поднят перед священником. Он отмечает, что не следует увлекаться излишествами и лучше направить средства на благотворительность. Вместо того чтобы тратить деньги на декор, лучше помочь нуждающимся. «Лучше какие-то излишки давать людям нуждающимся, которые обычно есть где-то рядом», — отметил Савченко.

Освящение куличей: традиция и благословение

Освящение куличей и яиц в Великую субботу является важной частью пасхальных традиций. Этот ритуал придает пище особую торжественность и помогает перейти к непостной пище без вреда для здоровья. Освятить кулич можно как в храме, так и дома с использованием святой воды и молитвы.

Священник отметил, что что не обязательно освещать все куличи за столом. «Не обязательно, чтобы все куличи на столе были освящены. Можно спокойно покупать куличи в магазине и их есть», — заявил Савченко.

Пасха, главный праздник христиан, в 2024 году отмечается 5 мая. На пороге Страстной недели, последнего и самого строгого этапа Великого поста, верующие готовятся к празднованию воскресения Христова.

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Скоро православный праздник Пасха. До него осталось больше недели, а пасхальная выпечка уже появилась на прилавках магазинов. Есть куличи до Пасхи не сильно грешно, но стоит подождать до праздника. Этим поделился священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко в беседе с Пятым каналом. «Конечно же, христианам не следует есть кулич до того, как придет Пасха. Все-таки следует дождаться Пасхи самой. Ну, если кто-то купил и съел кулич, кто не постится, наверное, это далеко не самый большой грех в его жизни будет», — заявил священник. Он отметил, что, пускай кулич является символом христианской Пасхи, его можно есть всем, вне зависимости от вероисповедания. Савченко также заявил, что если вы заранее купили кулич и он зачерствел, то не бойтесь его выбросить. Это допустимо, как и к остальной еде. Вопрос о дорогих и богато украшенных куличах также был поднят перед священником. Он отмечает, что не следует увлекаться излишествами и лучше направить средства на благотворительность. Вместо того чтобы тратить деньги на декор, лучше помочь нуждающимся. «Лучше какие-то излишки давать людям нуждающимся, которые обычно есть где-то рядом», — отметил Савченко. Освящение куличей и яиц в Великую субботу является важной частью пасхальных традиций. Этот ритуал придает пище особую торжественность и помогает перейти к непостной пище без вреда для здоровья. Освятить кулич можно как в храме, так и дома с использованием святой воды и молитвы. Священник отметил, что что не обязательно освещать все куличи за столом. «Не обязательно, чтобы все куличи на столе были освящены. Можно спокойно покупать куличи в магазине и их есть», — заявил Савченко.
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