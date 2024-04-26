Минфин допустил обмен замороженных активов с Западом

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Россия допускает обмен замороженными активами с Западом, заявил Иван Чебесков Фото:
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В перспективе Минфин допускает обмен с Западом замороженных активов по схеме «актив за актив». Об этом рассказал заместитель министра финансов России Иван Чебесков.

«Минфин в будущем допускает обмен замороженных активов в формате «актив на актив», — передает слова Чебескова РБК. Он добавил, что в настоящее время эта схема предполагает обмен замороженных ценных бумаг на денежные средства нерезидентов на счетах типа «С».

Чебесков отметил, что данная модель рассматривается как возможный вариант и является более сложной с точки зрения технической реализации и возможного переноса российских ценных бумаг, находящихся в настоящее время на счетах депо типа «С». По его словам, необходимо дождаться завершения первого этапа, прежде чем говорить о дальнейших шагах.

США 23 апреля приняли закон о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины и требуют от Евросоюза подобного решения. Подробнее об этом можно узнать в материале URA.RU. Запад также стремится к конфискации активов Центробанка РФ. Согласно данным издания Pravda.Ru, для совершения этого действия в рамках закона требуется объявление войны России со стороны западных стран.

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В перспективе Минфин допускает обмен с Западом замороженных активов по схеме «актив за актив». Об этом рассказал заместитель министра финансов России Иван Чебесков. «Минфин в будущем допускает обмен замороженных активов в формате «актив на актив», — передает слова Чебескова РБК. Он добавил, что в настоящее время эта схема предполагает обмен замороженных ценных бумаг на денежные средства нерезидентов на счетах типа «С». Чебесков отметил, что данная модель рассматривается как возможный вариант и является более сложной с точки зрения технической реализации и возможного переноса российских ценных бумаг, находящихся в настоящее время на счетах депо типа «С». По его словам, необходимо дождаться завершения первого этапа, прежде чем говорить о дальнейших шагах. США 23 апреля приняли закон о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины и требуют от Евросоюза подобного решения. Подробнее об этом можно узнать в материале URA.RU. Запад также стремится к конфискации активов Центробанка РФ. Согласно данным издания Pravda.Ru, для совершения этого действия в рамках закона требуется объявление войны России со стороны западных стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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