Минфин допустил обмен замороженных активов с Западом

26 апреля 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Россия допускает обмен замороженными активами с Западом, заявил Иван Чебесков Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В перспективе Минфин допускает обмен с Западом замороженных активов по схеме «актив за актив». Об этом рассказал заместитель министра финансов России Иван Чебесков. «Минфин в будущем допускает обмен замороженных активов в формате «актив на актив», — передает слова Чебескова РБК. Он добавил, что в настоящее время эта схема предполагает обмен замороженных ценных бумаг на денежные средства нерезидентов на счетах типа «С». Чебесков отметил, что данная модель рассматривается как возможный вариант и является более сложной с точки зрения технической реализации и возможного переноса российских ценных бумаг, находящихся в настоящее время на счетах депо типа «С». По его словам, необходимо дождаться завершения первого этапа, прежде чем говорить о дальнейших шагах. США 23 апреля приняли закон о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины и требуют от Евросоюза подобного решения. Подробнее об этом можно узнать в материале URA.RU. Запад также стремится к конфискации активов Центробанка РФ. Согласно данным издания Pravda.Ru, для совершения этого действия в рамках закона требуется объявление войны России со стороны западных стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В перспективе Минфин допускает обмен с Западом замороженных активов по схеме «актив за актив». Об этом рассказал заместитель министра финансов России Иван Чебесков. «Минфин в будущем допускает обмен замороженных активов в формате «актив на актив», — передает слова Чебескова РБК. Он добавил, что в настоящее время эта схема предполагает обмен замороженных ценных бумаг на денежные средства нерезидентов на счетах типа «С». Чебесков отметил, что данная модель рассматривается как возможный вариант и является более сложной с точки зрения технической реализации и возможного переноса российских ценных бумаг, находящихся в настоящее время на счетах депо типа «С». По его словам, необходимо дождаться завершения первого этапа, прежде чем говорить о дальнейших шагах. США 23 апреля приняли закон о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины и требуют от Евросоюза подобного решения. Подробнее об этом можно узнать в материале URA.RU. Запад также стремится к конфискации активов Центробанка РФ. Согласно данным издания Pravda.Ru, для совершения этого действия в рамках закона требуется объявление войны России со стороны западных стран.