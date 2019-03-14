В ближайшее время расстановка сил в отделениях партий изменится Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Свердловские партийцы начали активную подготовку к намеченным на 2021 год выборам в Заксобрание региона. В большинстве партячеек обострилась борьба за власть, победители которой получат возможность составлять списка кандидатов в депутаты. Опрошенные «URA.RU» политики считают, что вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько прилагает недостаточно усилий для установления контроля за ситуацией, и советуют чиновнику не пускать ее на самотек.

В «Справедливой России» — конфликт из-за места в Гордуме

Конфликты продолжаются в свердловском отделении «Справедливой России» с момента ее создания. По неофициальной информации, они периодически возникали с одобрения бывшего руководителя партячейки Александра Буркова. «Бурков считал такую управленческую стратегию лучшим способом сохранения личной власти. Он понимал, что пока в отделении продолжается борьба „всех против всех“, партийцы с гораздо меньшей вероятностью смогут объединиться против него самого», — пояснил знакомый с внутрипартийной ситуацией источник агентства.

Александр Караваев предупреждает губернатора о неожиданно появившейся опасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После ухода Буркова в губернаторы Омской области новое обострение пришлось на февраль 2019 года, когда команды лидера фракции «СР» в думе Екатеринбурга Александра Караваева и депутата Госдумы Дмитрия Ионина боролись за освободившийся мандат в представительном органе уральской столицы. Новым депутатом стал соратник Караваева — стоматолог Владимир Козлов. Но оппоненты не смирились с поражением и продолжают борьбу, в том числе поднимая в Москве вопрос о необходимости исключения Караваева из партии.

Новый конфликт делает непредсказуемыми июньскую отчетно-выборную конференцию свердловского отделения «СР», на которой должен обновиться состав совета партотделения и смениться его лидер.

«Оппоненты губернатора решили, что сейчас самое подходящее время получить контроль над региональным отделением.

На момент проведения конференции до выборов в Заксобрание останется около двух лет. Идеальный срок для подготовки активной, агрессивной, протестной областной компании», — предупреждает Александр Караваев.

«Никакого конфликта вокруг мандата в Гордуму в реготделении не было. Владимир Козлов много лет в партии, проявил себя в выборах различного уровня, и его кандидатура оказалась компромиссной и принята советом реготделения практически единогласно. Что касается Александра Караваева, то он сегодня не сильно активно участвует в работе партийного отделения, сейчас ему добавится хлопот на должности главы „Водоканала“», — прокомментировал Дмитрий Ионин.

Свердловские коммунисты протестуют против достатка их лидера

До отчетно-выборной конференции свердловского отделения КПРФ еще больше года, но вопрос о смене власти в нем может быть поставлен уже в этом месяце.

Александр Ивачев вынужден бороться с комсомольцами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ситуация в партячейке резко обострилась в начале прошлой недели, когда большинство членов областного отделения ЛКСМ (считается молодежным крылом КПРФ) обвинили лидера свердловских коммунистов Александра Ивачева в финансовых нарушениях. По данным инсайдера, они провели общее собрание, на котором спросили у Ивачева, на каких основаниях в период, когда отделение переживало очередные финансовые трудности, у семьи его лидера появились квартира и машина. Бунтовщиков также заинтересовало, почему некоторые депутаты думы Екатеринбурга проигнорировали партийное решение и поддержали строительство в центре города храма Святой Екатерины.

Финансовые вопросы к руководству партотделения есть и у депутатов-коммунистов думы Екатеринбурга. Ожидается, что они будут публично заданы в ближайшие дни.

Александр Ивачев не считает ситуацию в рядах свердловских коммунистов конфликтной. «В партотделении все отлично. Ведем борьбу против мусорной реформы. Митинги идут по всей области. Защищаем и, я уверен, отстоим памятник Ленину в Ревде. Ищем решение ситуации в Асбесте на благо жителей этого города. Работы очень много, но настрой боевой!» — заявил он корреспонденту «URA.RU».

В ЛДПР ждут новую борьбу за власть

Данилу Шилкову скоро снова предстоит борьба за мандат Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Свердловское отделение ЛДПР остается единственным из ячеек парламентских партий, где сегодня нет явного противостояния. Но опрошенные «URA.RU» эксперты советуют либерал-демократам не успокаиваться. Они отмечают, что до конца 2017 года контролировал партотделение депутат Госдумы Денис Шилков. После этого на период выборов в думу Екатеринбурга оно было передано в оперативное управление другим лицам.

«Шилкову через два с половиной года переизбираться в Госдуму. Он заинтересован в том, чтобы вернуть реальную власть в свои руки. И в ближайшее время от него стоит ожидать таких шагов», — уверен источник «URA.RU» в ЛДПР.

В «ЕР» — замороженный конфликт: Шептия едва не сместил промышленник

Собеседник в структурах свердловской власти характеризует обстановку в областном отделении «Единой России» как «замороженный конфликт».

Он напомнил, что прошедшая 25 января отчетно-выборная конференция отделения едва не завершилась смещением его руководителя Виктора Шептия. Группа единороссов уговорила большинство делегатов выдвинуть и избрать на пост секретаря политсовета другую кандидатуру — гендиректора АО «НПО автоматики» Андрея Мисюру.

Андрей Мисюра едва не стал новым лидером свердловской «ЕР» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После конференции звучала версия о причастности к заговору вице-губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько. Но часть партийцев придерживались прямо противоположного мнения. Они были убеждены, что именно Сергей Бидонько своим директивным решением подавил готовившийся кадровый переворот: «Он собрал всех сепаратистов и убедил сохранить партийную дисциплину, предложив разрешить накопившиеся вопросы к Шептию в цивилизованном рабочем порядке».

Условия, на которых конфликтующие стороны пришли к примирению, официально никто не огласил. Многие партийцы опасаются, что они могут быть не удовлетворены. «Люди, породившие конфликт, никуда не делись. За прошедшие полтора месяца в отделении заметных изменений не произошло, поэтому рано или поздно он может возобновиться. И хватит ли снова у Сергея Бидонько мудрости и умения для его урегулирования, заранее сказать сложно», — считает влиятельный партиец.

Секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий отвергает любые разговоры о возможности внутреннего конфликта: «Пусть кто-то обсуждает, что хочет. В действительности наше отделение идет на подъем и показывает все большую сплоченность. Об этом свидетельствуют итоги трех последних избирательных циклов, в которых мы принимали участие. Свидетельствуют итоги январской конференции, на которой был избран новый состав политсовета».

Бидонько уверен, что держит ситуацию под контролем

Вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько дал «URA.RU» следующий комментарий: «Мы с руководителями региональных отделений партий встречаемся раз в месяц, обсуждаем разные вопросы. Тот же Александр Ивачев у меня вчера был. Если какая-то нужна им помощь или необходимо содействие в решении вопросов — пускай приходят в любое время, у нас двери не закрыты».