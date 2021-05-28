Выходные с уральским роком и необычными сказками

В выходные послушаем сказки со всего мира из уст отечественных звезд кинематографа Фото: Александр Елизаров © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В выходные нас ждет невероятное путешествие — от прогулок по самым роковым закоулкам Екатеринбурга до встречи с легендарным музыкантом в его родном Гарлеме; от встречи с родственниками домашних питомцев до обустройства своего дома; от голливудских новинок до сельских фестивалей. Детально и подробно — в Афише URA.RU на грядущие выходные.

6. Прогуляйтесь по столице Урала

Вышел новый аудиогид по Екатеринбургу — «Легенды Свердловского рока». Звуковой путеводитель для самостоятельной экскурсии был подготовлен МТС совместно с жителями города к 35-летию Свердловского рок-клуба. Уже сегодня он доступен на крупнейшей в мире специализированной платформе аудио путеводителей izi.TRAVEL и в специализированном мобильном приложении для путешествий Wegotrip.

5. Узнайте тайны своего питомца

В России запустили сервис по определению генеалогического древа питомцев. Бренд Crave и WWF запустили сервис , который позволяет определить происхождение кошки или собаки и узнать, к какой породе она относится. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно загрузить фотографию своего питомца на сайте. Цель проекта — привлечь внимание к проблеме вымирания диких барсов.

4. Установите новое полезное приложение

Бренд Аdidas представил телеграм-бот , разработанный для тех, кто стремится к экологичному образу жизни и хочет изменить свои бытовые привычки в лучшую сторону. Пользователи смогут определять маркировку пластика по фотографии, находить ближайшие к ним пункты переработки и сортировки отходов, получать полезную информацию от экспертов.

3. Послушайте любимую музыку

28 мая свет увидел сборник оркестровых «переделок» главных хитов Моби, в том числе «Natural Blues», «Porcelain» и «Lift Me Up». Музыкант записал альбом «Reprise» вместе с Будапештским художественным оркестром. 28 мая также состоялась премьера документалки «Moby Doc» — фильм уже доступен в сети.

2. Посмотрите новый сериал

На Netflix вышел новый провокационный мини-сериал «Холстон», основанный на биографии американского модного дизайнера Роя Холстона. Сериал снят по книге Simply Halston (Просто Холстон) Стивена Гейнса. Роль экстравагантного кутюрье исполнил Юэн Макгрегор.

1. Проведите время с детьми за необычными сказками

Бренд Kinder в новом проекте «Сказки со всего мира: от Албании до Японии» выпустил видеоверсии необычных и поучительных сказок из разных стран. На сайте проекта уже доступны видеоверсии сказок в исполнении известных артистов: Анны Михалковой, Екатерины Вилковой, Анны Михайловской, Виктории Исаковой. Анатолий Белый выступает в роли слушателя, разгадывает загадки и ищет выход из волшебной библиотеки.

Бонус оффлайн: в Воронеже пройдёт форум «Зодчество VRN». 29 мая на форуме будет объявлен «открытый микрофон» для всех, кто интересуется урбанистикой, и создана площадка для обмена мнениями о городском развитии. Организаторы называют форум «пространством честных коммуникаций», поучаствовать может любой желающий.