Выходные с уральским роком и необычными сказками

В выходные нас ждет невероятное путешествие — от прогулок по самым роковым закоулкам Екатеринбурга до встречи с легендарным музыкантом в его родном Гарлеме; от встречи с родственниками домашних питомцев до обустройства своего дома; от голливудских новинок до сельских фестивалей. Детально и подробно — в Афише URA.RU на грядущие выходные.
6. Прогуляйтесь по столице Урала
Вышел новый аудиогид по Екатеринбургу — «Легенды Свердловского рока». Звуковой путеводитель для самостоятельной экскурсии был подготовлен МТС совместно с жителями города к 35-летию Свердловского рок-клуба. Уже сегодня он доступен на крупнейшей в мире специализированной платформе аудио путеводителей izi.TRAVEL и в специализированном мобильном приложении для путешествий Wegotrip.
5. Узнайте тайны своего питомца
В России запустили сервис по определению генеалогического древа питомцев. Бренд Crave и WWF запустили
4. Установите новое полезное приложение
Бренд Аdidas представил
3. Послушайте любимую музыку
28 мая свет увидел сборник оркестровых «переделок» главных хитов Моби, в том числе «Natural Blues», «Porcelain» и «Lift Me Up». Музыкант записал альбом «Reprise» вместе с Будапештским художественным оркестром. 28 мая также состоялась премьера документалки «Moby Doc» — фильм уже доступен в сети.
2. Посмотрите новый сериал
На Netflix вышел новый провокационный мини-сериал «Холстон», основанный на биографии американского модного дизайнера Роя Холстона. Сериал снят по книге Simply Halston (Просто Холстон) Стивена Гейнса. Роль экстравагантного кутюрье исполнил Юэн Макгрегор.
1. Проведите время с детьми за необычными сказками
Бренд Kinder в новом проекте «Сказки со всего мира: от Албании до Японии» выпустил видеоверсии необычных и поучительных сказок из разных стран. На сайте проекта уже доступны видеоверсии сказок в исполнении известных артистов: Анны Михалковой, Екатерины Вилковой, Анны Михайловской, Виктории Исаковой. Анатолий Белый выступает в роли слушателя, разгадывает загадки и ищет выход из волшебной библиотеки.
Бонус оффлайн: в Воронеже пройдёт форум «Зодчество VRN». 29 мая на форуме будет объявлен «открытый микрофон» для всех, кто интересуется урбанистикой, и создана площадка для обмена мнениями о городском развитии. Организаторы называют форум «пространством честных коммуникаций», поучаствовать может любой желающий.
План на понедельник мы опубликуем через двое суток. Рекомендации URA.RU также есть в виде рассылки на электронную почту. Мы будем признательны за замечания и предложения по этой рассылке. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в