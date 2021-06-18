Книжная ярмарка и нестандартное кино

В эти выходные успейте заглянуть на два последних дня книжного фестиваля «Красная площадь». Сделать это можно онлайн Фото: Денис Моргунов © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В выходные, когда ситуация с вирусом вновь заставляет нас поберечь здоровье и остаться дома, Афиша URA.RU вновь готова предложить вам на выбор лучшие и самые актуальные события онлайна, знакомиться с которыми можно, не опасаясь за своё здоровье и здоровье близких. 6 событий — от музыкальных премьер до социальных проектов и один бонус ждут вас в наших новых рекомендациях:

6. Отправьтесь в девяностые вместе с известными музыкантами

Популярная уральская певица Клава Кока записала совместные трек с легендарной группой «Руки Вверх». Клип на песню «Нокаут» вышел на этой неделе и сразу вырвался в лидеры чартов по рейтингу и количеству просмотров. Сам клип артисты сняли в стиле 90-х и посвятили первой влюбленности.

5. Выберите себе книгу на лето

В эти выходные в Москве вновь проходит крупнейший книжный фестиваль «Красная площадь» — одно из ярчайших литературных мероприятий страны, куда едут писатели и издатели со всего мира. В этом году мероприятие можно посетить как оффлайн, так и онлайн. На официальном сайте можно послушать лекции, посмотреть мастер-классы, поучаствовать в дискуссиях и, конечно, приобрести литературу.

4. Узнайте секреты популярных сериалов и их автора

У подкаста «Поэпизодный клан» вышел новый видеовыпуск. Участие в нем принял Илья Куликов — автор «Полицейского с Рублевки», «Аванпоста» и «Перевала Дятлова». Он рассказывает, с кого писал главных героев «Глухаря», почему не будет уезжать в Голливуд и что делать, чтобы зрителю точно было смешно!

3. Посмотрите на милых животных

На сервисе Netflix вышло документальное шоу о группе африканских пингвинов, находящихся под угрозой исчезновения. Восьмисерийный сериал будет следить за их приключениями на берегах Кейптауна и за тем, как они пытаются найти себе пару, место для жизни и обеспечить своих птенцов.

2. Оцените грядущие премьеры

Вышел трейлер хоррор-триллера «В западне» (Till Death) с Меган Фокс в главной роли. В нём героиня Фокс пытается спастись от двух киллеров, будучи прикованной наручники к трупу собственного мужа. Режиссёром фильма выступил Скотт Дейл, для которого это станет дебютом в полнометражном кино. Премьера состоится 2 июля 2021 года.

1. Познакомьтесь с авторским социальным кино

кадр из фильма

В разгар футбольных игр Евро-2020 и напряженной обстановки на Северном Кавказе, 19 июня на фестивале «Докер» покажут документальный фильм «Ты же девочка». Он расскажет о команде «Адыг» из двенадцати кавказских девчонок, которым приходится бороться со стереотипами.

Бонус оффлан: 20 июня благотворительная организация «Гражданское содействие» проведет в Москве «Без границ фест», посвященный проблемам беженцев и трудовых мигрантов. «Без границ фест» пройдет во Всемирный день беженцев в здании инклюзивного центра «Тверская 15». Вход бесплатный, по предварительной регистрации. Узнать подробности и зарегистрироваться можно здесь .