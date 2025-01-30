Россия вступит в атомную гонку с Францией и Китаем

Россия готова к конкуренции с Францией и Китаем за реализацию проектов в атомной энергетике Казахстана, который хочет привлечь зарубежных партнеров для строительства новых АЭС. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с казахстанским премьер-министром Олжасом Бектеновым назвал энергетику одной из ключевых сфер стратегического взаимодействия двух стран. Участие «Росатома» в новых проектах еще на гарантировано, однако только он реализует их «под ключ», отмечают эксперты URA.RU.
Стратегический партнер
Со встречи с Олжасом Бектеновым в Астане началась программа двухдневного официального визита Михаила Мишустина в Казахстан. После этого в планах премьера значилась встреча с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым, а затем в Алматы председатель российского правительства планирует посетить форум Digital Almaty 2025 и принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном форматах.
Бектенов в приветственном слове отметил, что визит президента России Владимира Путина в Казахстан в ноябре 2024 года вновь подтвердил союзнический характер отношений двух стран. «Важная задача двух правительств — обеспечить полноценную практическую реализацию всех тех договоренностей, которые достигнуты на высшем уровне, в том числе по увеличению объемов двусторонней торговли до 30 млрд долларов», — подчеркнул и выразил уверенность, что 2025 год будет насыщенным в плане совместных мероприятий двух стран и контактов на различных уровнях.
Объемы взаимных инвестиций также последовательно увеличиваются, добавил Бектенов. За последние 20 лет россияне вложили в экономику Казахстана более 25 млрд долларов прямых инвестиций. За тот же период казахстанские компании вложили в экономику РФ 8,7 млрд долларов. В Казахстане работают более 23 тысяч компаний с российским участием — 40% от общего числа предприятий с иностранным капиталом.
Мишустин подчеркнул, что Казахстан — стратегический партнер и союзник России, сотрудничество с которым основано на принципах дружбы, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Взаимный товарооборот 2,6 трлн рублей.
«В Казахстане успешно реализуются стратегические проекты в области промышленности, энергетики, транспортно-логистической инфраструктуры. Через территорию Казахстана проходят важнейшие транзитные маршруты Евразии», — отметил российский премьер.
Активно развивается и сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере, добавил председатель правительства РФ. В Казахстане работают филиалы российских вузов, а в России обучается почти 60 тысяч казахстанских студентов. В этом году начинает работать международная организация по русскому языку, созданная по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. А в мае страны отметят общий праздник — 80-летние победы в Великой Отечественной войне, акцентировал внимание Мишустин.
Выгодное предложение
Участие России в строительстве АЭС, о планах по возведению которых заявляет Казахстан, — один из ключевых вопросов повестки двусторонних переговоров, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. При этом у РФ сильные позиции по сравнению с конкурентами — Францией и Китаем.
«„Росатом“ может построить любые мощности, у него есть реализованные проекты, которые он может показывать заказчикам. Реакторы ВВЭР-1200 уже работают в РФ, Белоруссии, сейчас такие станции строятся в Турции и Египте. Конкурентное преимущество российской госкомпании в том, что она работает абсолютно во всех сегментах — проектирует, строит, эксплуатирует, обучает персонал, поставляет для АЭС ядерное топливо, забирает отработанное и, если нужно, выводит АЭС из эксплуатации. Остальные работают либо в одном сегменте, либо в нескольких, но никто больше не охватывает все», — говорит эксперт.
Кроме того, российские атомщики берут на себя вопросы финансирования, и это их ключевой плюс, подчеркивает Юшков. «„Росатом“ приходит со своими деньгами. То есть он в случае необходимости у России берет кредит и на эти средства строит. На этапе переговоров обсуждается экономическая часть — будет ли этот кредит, под какой процент, и по какой модели будет реализован проект. В Турции, например, „Росатом“ остается собственником электростанции, и возврат инвестиций будет идти за счет продажи электроэнергии на рынке. Но в этом случае нужно обговорить минимальную стоимость электричества. А в Белоруссии российская компания строит АЭС и передает в собственность заказчику, а он возвращает кредит», — объясняет собеседник URA.RU.
Казахстан заинтересован в получении льготного кредита на строительство АЭС, полагает Юшков. Ранее ему удалось договориться с «Интер РАО» о возведении на этих условиях угольных электростанций.
«Это были выгодные условия, даже российским компаниям сложно получить такие кредиты. Поэтому Казахстан явно хочет выслушать предложения России. Но у нас самих сейчас экономическая ситуация непростая, есть дефицит бюджета, поэтому к таким вопросам отношение очень взвешенное. Это и есть поле для переговоров», — комментирует Юшков.
Кластер в Азии
Россия заинтересована в создании целого кластера атомной энергетики в среднеазиатских республиках, говорит научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. Это и локализация производства, и подготовка кадров. Например, в Узбекистане уже открыт филиал МИФИ.
«Учитывая, что Казахстан — мировой лидер по производству урана, есть возможность создать закрытый цикл по производству топлива и выработке атомной электроэнергии. И „Росатом“ готов на это пойти, если казахская сторона сделает соответствующие шаги навстречу. С точки зрения комплекса экономических условий у российской корпорации конкурентов нет, здесь скорее политический вопрос. России нужно подтвердить свои преимущества и сделать обновленное предложение», — сказал эксперт.
Взаимный интерес России и Казахстана в энергетической сфере высок, направлений для сотрудничества много, говорит заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. «Казахстан интересен России и как рынок сбыта газа. Страна испытывает проблемы, связанные с энергодефицитом, часть ее страдает от нехватки сырьевых и генерирующих мощностей. Как транзитный коридор Казахстан открывает возможность для поставок в другие среднеазиатские страны, которые РФ намерена увеличивать. Что касается АЭС, то еще нет гарантий, что этот проект отдадут России, хотя это наиболее вероятное развитие событий», — отмечает эксперт.
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