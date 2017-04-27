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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Москвы
01:10  27 апреля 2017 0

Украины назвала Стивена Сигала «пособником оккупантов». Список персон нон грата пополнили также Леонтьев и Шнуров

Американский актер пополнил черный список украинских властей за любовь к РоссииФото: пресс-служба президента России

Украина закрыла свои границы еще для трех представителей творческой элиты, в разное время посещавших Крым без разрешения официального Киева. Список персон нон грата пополнили российские исполнители Валерий Леонтьев и Сергей Шнуров, а также американский актер, звезда боевиков Стивен Сигал.

Как сообщает информагентство Nation News, Леонтьев и Шнуров попали в базу скандального сайта «Миротворец» за выступления на территории Крыма. Стивен Сигал удостоился эпитета «пособник российских оккупантов» и был лишен возможности въезда в страну за «незаконное пересечение государственной границы Украины», «отрицание российской агрессии» и «поддержку аннексии Крыма». Особую пикантность ситуации придает тот факт, что 65-летний актер прославился ролями непримиримых борцов с террористами и «плохими парнями» всех мастей.

Сергей Шнуров уже отметил, что вовсе не расстроится из-за запрета пересекать украинскую границу.

Сайт «Миротворец» включает в свою базу тех, кого администрация ресурса и официальный Киев считают «изменниками родины» или «врагами страны».

В черном списке украинских властей уже значатся Юлия Самойлова, Лолита Милявская, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Нюша, Стас Пьеха, рэпер Баста и другие артисты, а также всемирно известный путешественник Фёдор Конюхов, отмечает «Газета.ру».

Наталья Володина
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