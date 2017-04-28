02:22 28 апреля 2017 0

Церемония открытия памятника Ивану IV в Александрове переносится уже во второй раз Фото: Wikimedia

Памятник Ивану Грозному, который должны были установить 29 апреля в городе Александрове Владимирской области, не простоял на постаменте и часа. Пока его автор, скульптор Василий Селиванов, ходил на обед, памятник увезли в неизвестном направлении.

Василий Селиванов приехал в Александров, чтобы проверить, как памятник будет смотреться на постаменте. Вернувшись после обеда, скульптор не обнаружил памятника на месте.

Как передает «Национальная служба новостей», очевидцы поспешили сообщить скульптору, что его творение украли. Однако в администрации города заявили, что монумент увезли с ее согласия, поскольку открытие памятника перенесено с 29 апреля на лето — площадка еще не готова к установке. Сам скульптор отмечает, что его о переносе сроков открытия не предупредили.

Это уже не первый перенос сроков открытия памятник Ивану Грозному в Александрове. Церемония должна была состояться в прошлом году, потом ее сдвинули на апрель нынешнего, и вот теперь отложили на лето. Памятник царю планируется установить на берегу реки Серой у Александровской слободы. Сейчас памятник Ивану Грозному находится на территории одного из муниципальных предприятий Александрова.

Александровская слобода была резиденцией Ивана IV с 1564 по 1581 год, отмечают «Известия».