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25 мая 2017
18:53  25 мая 2017 0

«Почта России» заказывает девушек на миллион рублей. Еще 42 млн потратит, чтобы пустить пыль в глаза иностранцам

Петербургский международный экономический форум. Второй день. Санкт-Петербург, почта россии, портфель, чемодан, пмэф-2016
"Почта России" выбирает красоток на несколько днейФото: Владимир Андреев © URA.RU

На участие в Петербургском экономическом форуме «Почта России» потратит 43 миллиона рублей. Заявка для выбора подрядчика была размещена на сайте госзакупок. Эксперты Общероссийского народного фронта, выявившие огромные расходы, считают эти траты нецелевыми.

Из 43 млн рублей, выделенных на мероприятие, «Почта России» планирует за один миллион набрать девушек модельной внешности, сшить им одежду и обеспечить питанием и проживанием. В эту же сумму входят траты на парикмахера-визажиста, сообщает портал «Дни.ру». Юные создания должны своим видом украсить стенд «Почты России», на изготовление и оформление которого уйдет 9,11 миллиона рублей, включая аренду искусственных растений за 250 тысяч рублей.

Как рассказал активист проекта ОНФ «За честные закупки» Виктор Сергиенко, таким образом «Почта России» собирается предстать перед зарубежными партнерами современной и инновационной компанией.

«Фронтовики» отмечают, что многомиллионные траты кажутся нецелесообразными, если учесть, что во многих регионах РФ на «Почте России» до сих пор не работают электронные очереди, а посылки, письма и грузы постоянно теряются. «Участие в столь важных экономических форумах, несомненно, необходимо. Но для этого необязательно расходовать 43 миллиона рублей, украшая стенд искусственной растительностью и девушками», — заявил эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Иван Ястреб.

Нина Калинина
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