Суд снова отказал ветерану Афганистана взыскать с Пугачевой 1,5 млрд рублей

Тверской суд Москвы вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на 1,5 млрд рублей. Это уже вторая неудачная попытка Трещева подать заявление в этот суд — в материалах указано, что иск ему неподсуден.
«Исковое заявление возвращено заявителю», — говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск связан с интервью Пугачевой на канале «Скажи Гордеевой»* (Катерина Гордеева* признана иноагентом). Трещев утверждает, что певица оскорбила честь президента, армию и правоохранительные органы, а также восхваляла лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
Ранее генпрокуратура РФ приняла к рассмотрению обращение адвоката Александра Трещева с требованием проверить интервью Аллы Пугачевой на наличие признаков оправдания терроризма. Официальный ответ ведомства адвокат получил и прокомментировал в интервью RT.
*признана иноагентом на территории РФ
