Япония ответила на призыв США отказаться от нефти из России

Япония проигнорировала призыв США отказаться от закупки нефти у России. Вопрос был поднят журналистами на пресс-конференции генсека японского правительства Есимасы Хаяси после заявления главы Минфина США Скотта Бессента, который на прошлой неделе выразил надежду на ужесточение энергетических санкций против РФ.
«Мы в курсе слов министра финансов Бессента, но хотели бы воздержаться от комментариев слов представителей властей третьих стран», — заявил Хаяси, отвечая на просьбу прокомментировать позицию Вашингтона, его слова передает ТАСС. Он добавил, что японское правительство продолжит «всесторонне оценивать ситуацию» на мировом энергетическом рынке.
Генсек подчеркнул, что Токио намерен руководствоваться собственными приоритетами и оценивать, какие шаги способствуют скорейшему завершению конфликта на Украине. Ранее японские власти уже обращали внимание на свою зависимость от импорта энергоресурсов, в том числе из России. По данным министерства экономики Японии, российское сырье составляет значительную долю в структуре поставок сжиженного газа и нефти для страны.
