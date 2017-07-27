Количество зарегистрированных коррупционных преступлений в России снизилось почти на 14%. Такие данные озвучил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Чайка уточнил, что в первом полугодии прокуроры выявили 18,4 тысячи преступлений коррупционной направленности, что на 13,9% меньше, чем за полгода 2016 года.
«Объективных причин цифрам нет, в некоторых и вовсе в регионах ловили только мелких взяточников. Необходимо перенаправить деятельность на выявление более значимых нарушений», — приводит слова Чайки «Газета.Ru».
Президент России Владимир Путин во время общения с подростками в рамках проекта «Недетский разговор» заявлял, что спекулировать на теме коррупции в стране нельзя.