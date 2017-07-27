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27 июля 2017
13:52  27 июля 2017 1

Чайка рассказал об успехах борьбы с коррупцией: «Ловили только мелких взяточников»

Cовещание глав 40 регионов и руководителей прокуратур субъектов Федерации в полпредстве УрФО при участии Юрия Чайки. Екатеринбург, чайка юрий
Данные Генпрокуратуры озвучил Юрий ЧайкаФото: Анна Майорова © URA.RU

Количество зарегистрированных коррупционных преступлений в России снизилось почти на 14%. Такие данные озвучил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Чайка уточнил, что в первом полугодии прокуроры выявили 18,4 тысячи преступлений коррупционной направленности, что на 13,9% меньше, чем за полгода 2016 года.

«Объективных причин цифрам нет, в некоторых и вовсе в регионах ловили только мелких взяточников. Необходимо перенаправить деятельность на выявление более значимых нарушений», — приводит слова Чайки «Газета.Ru».

Президент России Владимир Путин во время общения с подростками в рамках проекта «Недетский разговор» заявлял, что спекулировать на теме коррупции в стране нельзя.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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