Приложение «ВКонтакте» для мобильных телефонов заподозрили в сборе данных о пользователях соцсети.
По данным исследования программиста из Санкт-Петербурга Владислава Велюгина, программа получает сведения об операционной системе устройства, приложениях, местонахождении телефона и списке точек с Wi-Fi. Потом эту информацию передают разработчикам приложения.
Представитель «ВКонтакте» Евгений Красников отреагировал на эту информацию, заявив, что компания никогда не скрывала, что собирает данные для рекламы и рекомендаций по оптимизации. В компании добавили, что данная информация не считается персональной с юридической точки зрения, передает портал Lenta.ru.