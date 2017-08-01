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01 августа 2017
17:43  01 августа 2017 0

«ВКонтакте» заподозрили в шпионаже за россиянами

Соцсети. Екатеринбург, планшет, ВКонтакте, социальные сети, apple
Информацию передают разработчикам мобильного приложенияФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Приложение «ВКонтакте» для мобильных телефонов заподозрили в сборе данных о пользователях соцсети.

По данным исследования программиста из Санкт-Петербурга Владислава Велюгина, программа получает сведения об операционной системе устройства, приложениях, местонахождении телефона и списке точек с Wi-Fi. Потом эту информацию передают разработчикам приложения.

Представитель «ВКонтакте» Евгений Красников отреагировал на эту информацию, заявив, что компания никогда не скрывала, что собирает данные для рекламы и рекомендаций по оптимизации. В компании добавили, что данная информация не считается персональной с юридической точки зрения, передает портал Lenta.ru.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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