Британия ввела санкции против системы платежных карт РФ, «Лукойла» и «Роснефти»

В санкционный список Великобритании попали российская Национальная система платежных карт (НСПК), нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл». Это следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.
«Нефтяная компания „Лукойл“ <...> Нефтегазовая компания „Роснефть. <...> НСПК“, — говорится в документе. Правительство страны разместило документ о введении новых санкций 15 октября.
В сентябре Великобритания включила российскую IT-компанию Aeza Group в обновленный санкционный список. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 19-й пакет санкций попадут 45 российских и зарубежных компаний. По ее мнению, указанные компании, предположительно, оказывали непосредственную либо опосредованную помощь российскому оборонно-промышленному комплексу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.