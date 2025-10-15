Британия ввела санкции против системы платежных карт РФ, «Лукойла» и «Роснефти»

В санкционный список попали «Лукойл», «Роснефть» и НСПК
В санкционный список попали «Лукойл», «Роснефть» и НСПК
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В санкционный список Великобритании попали российская Национальная система платежных карт (НСПК), нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл». Это следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.

«Нефтяная компания „Лукойл“ <...> Нефтегазовая компания „Роснефть. <...> НСПК“, — говорится в документе. Правительство страны разместило документ о введении новых санкций 15 октября.

В сентябре Великобритания включила российскую IT-компанию Aeza Group в обновленный санкционный список. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 19-й пакет санкций попадут 45 российских и зарубежных компаний. По ее мнению, указанные компании, предположительно, оказывали непосредственную либо опосредованную помощь российскому оборонно-промышленному комплексу.

