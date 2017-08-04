В Дубае минувшей ночью загорелось здание одного из самых высоких в мире жилых небоскребов — The Torch. Пожар начался на девятом этаже и быстро распространился на несколько уровней выше.
Фото и видео, запечатлевшие пожар, публиковали в соцсетях очевидцы ЧП. От здания расходились огромные клубы дыма.
Жильцов здания эвакуировали, отмечало «Федеральное агентство новостей». К горящему небоскребу прибыли руководитель службы гражданской обороны Рашид Тани аль-Матруши и начальник полиции Абдулла Халифа аль-Марри.
В настоящее время пожар уже потушен, передает «Русская планета», возгорание ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее этот небоскреб уже горел, масштабный пожар случился в 2015 году. Тогда ЧП произошло из-за того, что в районе 50 этажа загорелся оставленный без внимания гриль, уточняет телеканал 360.