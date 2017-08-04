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04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Москвы
07:20  04 августа 2017 0

В Дубае загорелся один из самых высоких в мире жилых небоскребов. ФОТО, ВИДЕО

"Факел" горит второй раз за несколько летФото: Twitter

В Дубае минувшей ночью загорелось здание одного из самых высоких в мире жилых небоскребов — The Torch. Пожар начался на девятом этаже и быстро распространился на несколько уровней выше.

Фото и видео, запечатлевшие пожар, публиковали в соцсетях очевидцы ЧП. От здания расходились огромные клубы дыма.

Жильцов здания эвакуировали, отмечало «Федеральное агентство новостей». К горящему небоскребу прибыли руководитель службы гражданской обороны Рашид Тани аль-Матруши и начальник полиции Абдулла Халифа аль-Марри.

В настоящее время пожар уже потушен, передает «Русская планета», возгорание ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее этот небоскреб уже горел, масштабный пожар случился в 2015 году. Тогда ЧП произошло из-за того, что в районе 50 этажа загорелся оставленный без внимания гриль, уточняет телеканал 360.

Наталия Вершинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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