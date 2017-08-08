07:30 08 августа 2017 0

Дмитрий хотел проплыть по тоннелю со сталагмитами Фото: соцсети

Пермяк Дмитрий К. трагически погиб в Мексике — молодой человек утонул в подводной пещере. Тело мужчины второй день не могут достать на поверхность, мать и сестра погибшего пока пытаются договориться о транспортировке умершего на родину с российским консульством.

О гибели Дмитрия сообщили российские СМИ, ссылаясь на почетного консула РФ Армину Вольперт. Пермская журналистка Анна Водоватова в соцсетях уточнила, что россиянин был уроженцем Перми. Она же разместила номер карты Сбербанка матери Дмитрия (4276490017627300) с просьбой помочь семье погибшего доставить его тело на родину.

Последние пять лет Дмитрий жил в городе Плая-дель-Кармен — центре муниципалитета Солидаридад в мексиканском штате Кинтана-Роо. По словам матери молодого человека, он переехал в Мексику, потому что любил эту страну, любил море и солнце, работал в дельфинарии.

В воскресенье Дима вместе со своей девушкой решил поплавать по подводным пещерам — ему хотелось проплыть по тоннелю со сталагмитами. «Проход был очень узкий, опасный, к тому же там было темно. Рядом не было инструктора, который помог бы в случае опасности, — рассказала мать Дмитрия обстоятельства его гибели порталу 59.ру — Он надеялся на свои силы и ловкость, но зацепился за уступы и захлебнулся». Точные причины смерти Дмитрия предстоит выяснить мексиканской полиции — после того, как тело пермяка обследуют судмедэксперты. Но сначала его необходимо достать из тоннеля. По словам матери Дмитрия, Ирины Ч., опытные спасатели пытаются сделать это уже два дня.

«У меня нет действующего загранпаспорта, и я не могу быть рядом с сыном. Ищу любые возможности отправки его на родину. Сейчас моя дочь занимается переговорами с посольством и друзьями Димы в Мексике, — добавила женщина. — Я молю Бога, чтобы все поскорее закончилось, и он нашёл успокоение на родной земле».