{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,06
Динамика за 2 недели
Евро 70,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
08 августа 2017
07 августа 2017
06 августа 2017
05 августа 2017
04 августа 2017
Главные новости Пермского края
07:30  08 августа 2017 0

«Он надеялся на свои силы и ловкость». Пермяк утонул в подводной пещере в Мексике

Дмитрий хотел проплыть по тоннелю со сталагмитамиФото: соцсети

Пермяк Дмитрий К. трагически погиб в Мексике — молодой человек утонул в подводной пещере. Тело мужчины второй день не могут достать на поверхность, мать и сестра погибшего пока пытаются договориться о транспортировке умершего на родину с российским консульством.

О гибели Дмитрия сообщили российские СМИ, ссылаясь на почетного консула РФ Армину Вольперт. Пермская журналистка Анна Водоватова в соцсетях уточнила, что россиянин был уроженцем Перми. Она же разместила номер карты Сбербанка матери Дмитрия (4276490017627300) с просьбой помочь семье погибшего доставить его тело на родину.

Последние пять лет Дмитрий жил в городе Плая-дель-Кармен — центре муниципалитета Солидаридад в мексиканском штате Кинтана-Роо. По словам матери молодого человека, он переехал в Мексику, потому что любил эту страну, любил море и солнце, работал в дельфинарии.

В воскресенье Дима вместе со своей девушкой решил поплавать по подводным пещерам — ему хотелось проплыть по тоннелю со сталагмитами. «Проход был очень узкий, опасный, к тому же там было темно. Рядом не было инструктора, который помог бы в случае опасности, — рассказала мать Дмитрия обстоятельства его гибели порталу 59.ру — Он надеялся на свои силы и ловкость, но зацепился за уступы и захлебнулся». Точные причины смерти Дмитрия предстоит выяснить мексиканской полиции — после того, как тело пермяка обследуют судмедэксперты. Но сначала его необходимо достать из тоннеля. По словам матери Дмитрия, Ирины Ч., опытные спасатели пытаются сделать это уже два дня.

«У меня нет действующего загранпаспорта, и я не могу быть рядом с сыном. Ищу любые возможности отправки его на родину. Сейчас моя дочь занимается переговорами с посольством и друзьями Димы в Мексике, — добавила женщина. — Я молю Бога, чтобы все поскорее закончилось, и он нашёл успокоение на родной земле».

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров