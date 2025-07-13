Обрушившийся вместе с людьми мост в Вологодской области заново соберут

В Вологодской области в городе Никольск на месте рухнувшего пешеходного моста будет построен новый, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Решение возвести новую конструкцию было принято после обследования, проведенного специалистами регионального министерства транспорта.
«Приняли решение не ремонтировать упавшую конструкцию, а собрать мост заново на существующих опорах, предварительно их укрепив. Работы проведем максимально оперативно», — отметил Филимонов. О принятом решении он сообщил в своем telegram-канале.
По словам главы региона, после происшествия главной задачей стало оказание медицинской помощи пострадавшим. Губернатор уточнил, что травмы при обрушении моста получили 12 человек: двое из них были госпитализированы с ушибами в районную больницу, еще одна пациентка находится в областном травмоцентре в стабильном состоянии, угрозы жизни нет. Остальным девяти пострадавшим оказали амбулаторную помощь, они вернулись домой.
Филимонов добавил, что пострадавшие получат компенсационные выплаты: при тяжком вреде здоровью — 50 тысяч рублей, при вреде средней тяжести — 30 тысяч рублей, при легком вреде — 15 тысяч рублей. Мост на месте происшествия не будут восстанавливать в прежнем виде — принято решение собрать новую конструкцию на существующих опорах после их предварительного укрепления. Работы планируют завершить к 17 июля.
Также губернатор поручил проверить состояние аналогичных объектов в регионе. Он заверил, что лично контролирует ситуацию.
Ранее в Никольском муниципальном округе Вологодской области обрушился пешеходный мост. Сообщается, что произошло ЧП во время крестного хода.
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