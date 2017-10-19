07:00 19 октября 2017 0

Региональные единороссы пытаются предугадать новую кадровую политику руководства партии на местах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обновление руководящих органов «Единой России» не закончится сменой лидеров Генсовета и Центрального исполкома партии. Пришедшие на эти посты политики вскоре начнут проводить собственную кадровую политику, которая приведет к кадровым перестановкам на местах. Об этом «URA.RU» сообщило сразу несколько источников в партии, как федерального, так и регионального уровня.

Как сообщил источник в федеральных партийных структурах, в наиболее уязвимом положении окажутся региональные партлидеры, входящие в неформальную группу влияния спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина. Отчасти это подтверждается оценками федеральных СМИ, которые трактуют кадровые перестановки, как уменьшение аппаратного влияния Володина в рамках «ЕР».

Московский партиец уверен, что в первую очередь будет изучена эффективность работы руководителей межрегиональных координационных советов партии. На некоторых из них в последнее время поступали жалобы. В частности, свердловские единороссы направляли в Генсовет «Единой России» аналитические записки, в которых обвиняли руководителя Уральского МКС Ивана Квитку во внеуставном вмешательстве в деятельность регионального отделения.

Но и руководители свердловского отделения правящей партии оказались в зоне риска. Член президиума регионального политсовета партии напомнил «URA.RU», что секретарь партотделения Виктор Шептий и действующий глава свердловского исполкома «ЕР» Александр Косинцев вошли в свое время в областную партийную элиту благодаря поддержке команды Вячеслава Володина.

Федеральные эксперты при этом советуют не торопиться с выводами. В частности, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов признает, что запрос на обновление элит в «Единой России» есть. Но разговоры о его форме пока считает преждевременными: «Сейчас трудно предсказать, какими будут кадровые приоритеты нового руководства Генерального совета и Центрального исполкома „Единой России“. Ясно, что принимаемые ими решения будут определяться множеством факторов. Будет браться во внимание эффективность работы регионального отделения, профессионализм конкретных руководителей на местах, длительность их нахождения на постах».

Президент консалтингового агентства Bakster Group Дмитрий Гусев, в свою очередь уверен, что будущее региональных элит будет зависеть от итогов их работы в ходе предстоящей президентской кампании: «Там, где элиты сумеют собраться, договориться и обеспечить высокий уровень доверия к власти, там они будут сохраняться. Там, где они окажутся неспособными выполнять поставленные президентом задачи и обеспечивать уровень доверия ко всем уровням власти, там будет ротация».

По мнению Гусева, принадлежность к конкретным политическим группам не будет определяющим фактором при принятии кадровых решений в региональных отделениях партии: «Если человек эффективный, то какая разница из какой он группы и какой смысл его менять».

Виктор Шептий и Александр Косинцев на звонки не отвечали.