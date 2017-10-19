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19 октября 2017
10:41  19 октября 2017 0

«Я почувствовала руку на своем бедре». Глава МИД Швеции рассказала о сексуальных домогательствах высокого чиновника ЕС

Клипарт. Греция. Крит., флаг евросоюза
Сексуальные домогательства среди политиков ЕС - не редкостьФото: Александр Елизаров © URA.RU

Министр иностранных дел Щвеции Маргот Валльстрём стала жертвой сексуального домогательства со стороны высокого чиновника. Причем произошло это прямо во время делового обеда c лидерами ЕС. Об этом она рассказала журналистам, комментируя кампанию против домогательств Me too.

«Неожиданно я почувствовала руку на своём бедре. Я была в шоке от происходящего», — приводит слова дипломата Life.ru.

По ее словам, тогда с обеда она ушла, а позже рассказала о произошедшем председателю Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу. Он счёл подобные эпизоды недопустимыми. При этом Валльстрём отметила, что во время своей работы сталкивалась с домогательствами неоднократно.

Кампанию Me too, как пишет Nation News, запустила голливудская актриса Алиса Милано после скандала с американским продюсером Харви Вайнштейном, которого ранее обвинили в домогательствах Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Леа Сейду и Лена Хиди.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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