11:28 19 октября 2017 0

Террористы намерены взорвать самолет Фото: depositphotos.com © URA.RU

Боевики планируют теракт, который по масштабу сопоставим с атакой 11 сентября 2001 года. Об этом, выступая в посольстве США в Лондоне, заявила исполняющая обязанности министра внутренней безопасности Америки Элейн Дьюк.

«Террористические организации — „Исламское государство“ (запрещенная на территории России- прим ред.) или другие — хотят осуществить взрыв, подобный тому, который они осуществили 11 сентября. Они хотят сбить самолёт, разведданные ясно говорят об этом», — приводит RT слова Дьюк.

По ее словам, сейчас у террористов «переходный период» — им нужно обеспечить поступление финансов, продолжать быть заметными и сохранить численность, что и является причиной того, что они осуществляют пока относительно не масштабные атаки. Нападения с холодным оружием или наезды на людей на авто не означают, что боевики отказались от крупных терактов, связанных с авиацией, пишет «Национальная служба новостей».